Osmani: Drejtësia për viktimat dhe ndëshkimi i autorëve mbeten domosdoshmëri për paqen

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani ka përkujtuar 25 vjetorin e masakrës ndaj shqiptarëve në veri të Mitrovicës.

Osmani ka thënë se ditët e 3 dhe 4 shkurtit të vitit 2000 janë një kujtesë e fuqishme e rezistencës dhe përpjekjes së shqiptarëve për të qëndruar në vatrat e tyre.

Ajo ka shtuar se drejtësia për viktimat dhe ndëshkimi i autorëve të këtyre krimeve mbeten një domosdoshmëri për paqen e qëndrueshme.

“Në përvjetorin e 25-të, kujtojmë dy netët e tmerrit të 3 dhe 4 shkurtit 2000 në pjesën veriore të Mitrovicës, nderojmë me respekt të thellë jetët e humbura të 10 qytetarëve të pafajshëm, në mesin e të cilëve pleq, gra dhe fëmijë – të cilët u vranë mizorisht nga bandat kriminale të nxitura nga Serbia. Në këtë sulm brutal u plagosën edhe 24 qytetarë, të cilët janë dëshmi e barbarisë së atyre dy netëve. Dëshmi e dhimbshme janë edhe 1,564 familje, me gjithsej 11,364 anëtarë, të shpërngulur me forcë nga shtëpitë e tyre, duke dëshmuar qartë përpjekjet për spastrim etnik në këtë pjesë të Mitrovicës nga grupet kriminale.

Këto ditë janë një kujtesë e fuqishme e rezistencës dhe përpjekjes për të qëndruar në vatrat e tyre, por edhe e nevojës për ta mbrojtur lirinë e arritur me gjak e sakrificë. Drejtësia për viktimat dhe ndëshkimi i autorëve të këtyre krimeve mbeten një domosdoshmëri për paqen e qëndrueshme. Qoftë i paharrueshëm kujtimi për civilët e varë me 3-4 shkurt”, ka thënë Osmani.