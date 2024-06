Osmani: Forca tona të gatshme ta mbrojnë Kosovën në çdo cep të saj

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka thënë se trupat e FSK-së dhe Polica e Kosovës që parakalojnë sot në shesh, janë forca të paqes dhe në mbrojtje të paqes, por do të jenë gjithmonë në mbrojtje të Kosovës në çdo cep të saj.

Osmani gjatë fjalimit të saj para parakalimit të FSK-së e Policisë së Kosovës në 25-vjetorin e Çlirimit të Kosovës, ka përmendur sakrificën, luftën e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, komandantin legjendar Adem Jashari dhe familjen Jashari.

Ajo ka thënë se guximi i UÇK-së është histori e heroizmit që do të tregohet brez pas brezi.

“Sakrifica e tyre ishte e pafundme, shpirti i tyre i pathyeshëm. U detyrohemi atyre me mirënjohje që nuk mund të shlyhet kurrë, por duhet kujtuar përgjithmonë. Ata vazhduan rrugën e nisur më herët nga rezistenca paqësore e prirë nga presidenti historik doktor Ibrahim Rugova, pasuar nga lufta e armatosur e UÇK-së me në krye me komandantin legjendar Adem Jashari e gjithë familjen Jashari”, ka thënë Osmani.

Ajo ka thënë se ky udhëtim drejt lirisë u mbështet nga aleatët ndërkombëtarë të prirë nga SHBA-ja.

“Kosova është e pavarur, trashëgimi e përjetshme e heronjve e martirëve tanë, e mëshiruar më së miri në trimat e trimëreshat që sot parakalojnë në paradën e FSK-së dhe Policisë së Kosovës të cilët janë betuar të mbrojnë atdheun. Këto forca që parakalojnë janë forca të paqes, në mbrojtje të paqes, por do të jenë sot e përjetë në mbrojtje të lirisë të fituar me gjak, sot e përjetë dhe me çdo kusht e çdo çmim në mbrojtje të Kosovës në çdo cep të saj”, ka thënë Osmani.