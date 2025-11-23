​Osmani merr pjesë në mbrëmjen tradicionale në nderim të marinsave amerikanë

Presidentja Vjosa Osmani ka marrë pjesë në mbrëmjen e organizuar Marines Ball, një traditë 250-vjeçare që feston ditën e themelimit të saj dhe përkujton të gjithë ata që dhanë jetën dhe sakrifikuan për liri në të gjithë botën.
Osmani në një postim në Facebook ka thënë se Kosova është mirënjohëse për partneritetin e pathyeshëm me Shtetet e bashkuara të Amerikës.
“Së bashku me aleatët tanë të përhershëm dhe në nderim të marinsave amerikanë që kanë qenë krah nesh në ditët më vendimtare të vendit tonë dhe që vazhdojnë të kontribuojnë për paqe, në Kosovë dhe kudo në botë”, shkruan Osmani.