Osmani publikon letrën e plotë që pranoi nga Donald Trump

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani ka falënderuar presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, për letrën e dërguar para disa ditësh, e ku konfirmohet mbështetja amerikane për vendin tonë.
Osmani në llogarinë e saj zyrtare në Facebook, ka publikuar letrën, ndërsa ka shkruar se Kosova do të vazhdojë të qëndrojë krah për krah me SHBA-të, transmeton Telegrafi.
“Faleminderit Presidentit Trump për përkrahjen e tij, si dhe për fjalët e fuqishme për partneritetin me Kosovën. Kosova do të vazhdojë të qëndrojë krah për krah me SHBA-të, në çdo sfidë e çdo sukses. Mbetem e përkushtuar të punojmë së bashku me Presidentin Trump për ta thelluar edhe më tej aleancën tonë në vitet që vijnë”, ka deklaruar Osmani.
Ndryshe, në letrën e presidentit Trump thuhet se Shtetet e Bashkuara dhe Kosova ndajnë një lidhje të thellë të ndërtuar mbi respektin e ndërsjellë, vlerat e përbashkëta demokratike dhe vizionin për një të ardhme paqësore dhe të begatë.
“Ju falënderoj sërish për udhëheqjen tuaj të guximshme dhe për qëndrimin tuaj si një mike e vërtetë e Shteteve të Bashkuara. Pres me padurim të punojmë ngushtë me ju në vitet që vijnë”, thuhet në letrën e Donald Trump drejtuar Osmanit.
Para disa javësh, presidentja Osmani ka qëndruar në një vizitë zyrtare në SHBA, ku ka zhvilluar takime të shumta të rëndësishme.