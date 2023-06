Osmani sot në Moldavi, takohet me Macron dhe Scholz

Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, sot pritet të takohet me presidentin e Francës Emnanuel Macron, në Kishnau të Moldavisë.

Kjo u bë e ditur nga ai gjatë një fjalimi të tij në në GLOBSEC 2023 Bratislava Forum.

Macroni tha do ta takojë Osmanin dhe Vuçiqin.

Kreu i shtetit francez foli edhe për tensionet në veri.

“Ka një përgjegjësi të qartë të autoriteteve kosovare në situatën aktuale dhe mungesë respekti për një marrëveshje që është e rëndësishme dhe është mbyllur disa javë më parë”, tha ai.

E para e shtetit të Kosovës do të takohet po ashtu edhe me kancelarin e Gjermanisë Olaf Scholz.

Zëdhënësi i qeverisë gjermane, Steffen Hebestreit, tha se kancelari gjerman do të takohet me presidenten e Kosovës Vjosa Osmani dhe me atë të Serbisë Aleksandar Vuçiq.

Hebestreit theksoi se do të diskutohet rreth situatës aktuale në veri të Kosovës.