Osmani takohet me presidenten e Tanzanisë dhe shefin e diplomacisë në Arabinë Saudite

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani e cila po qëndron me ftesë zyrtare në Arabinë Saudite, është takuar me homologen e saj të Tanzanisë, Samia Suluhu dhe me ministrin e Punëve të Jashtme, Mahmoud Thabit Kombo në Samitin Botëror të Qeverisjes.
E para e shtetit ka bërë të ditur se me të dy palët ka pasur një diskutim të hapur dhe miqësor, duke theksuar vazhdën e marrëdhënieve të mira në mes Kosovës dhe Tanzanisë.
“Me Presidenten e Tanzanisë, Samia Suluhu dhe Ministrin e Punëve të Jashtme, Mahmoud Thabit Kombo në Samitin Botëror të Qeverisjes. Diskutim i hapur dhe miqësor, në vazhdën e marrëdhënieve të mira në mes të Kosovës dhe Tanzanisë”, ka njoftuar presidentja.