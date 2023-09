Osmani takohet sot me Stoltenbergun në Bruksel

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka udhëtuar për në Bruksel, në një vizitë zyrtare në selinë e NATO-s, ka njoftuar Zyra e Presidencës.

Ajo do të pritet të enjten [sot] në orën 14:00 nga sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, me të cilin u bë e ditur se do të realizojë takim bilateral.

“Pas përfundimit të takimit, Presidentja Osmani dhe Sekretari i Përgjithshëm Stoltenberg do t’i adresohen gazetarëve në një konferencë të përbashkët për media. Gjatë vizitës zyrtare në NATO, Presidentja do të ketë takim edhe me Kryetarin e Komitetit Ushtarak të NATO-s, admiralin Rob Bauer”, njoftoi Zyra e Presidencës.

Ajo do të realizojë edhe takime edhe me ambasadoren e Shteteve të Bashkuara në NATO, Julianne Smith dhe me përfaqësues të shteteve të tjera aleate.

“Përgjatë vizitës, presidentja Osmani do të riafirmojë vendosmërinë e popullit dhe institucioneve të Republikës së Kosovës për avancimin e rrugës drejt anëtarësimit në NATO, duke filluar me programin e Partneritetit për Paqe, forcimin e bashkëpunimit dhe koordinimit me aleatë, në veçanti për çështje të sigurisë, mirënjohjen e popullit të Kosovës për rolin dhe kontributin e vazhdueshëm të NATO-s në Kosovë, si dhe përkushtimin për kontribut të përbashkët për paqe, stabilitet dhe siguri afatgjate në rajonin tonë”, thuhet në njoftimin e Zyrës së Presidencës.

Sipas njoftimit të NATO-s, në ora 14:30 do të ketë konferencë për media.

NATO në njoftimin për takimin e Stoltenbergut me Osmanin, nuk i është referuar kësaj të fundit si presidente e Kosovës, por vetëm si “Vjosa Osmani-Sadriu nga Kosova”.