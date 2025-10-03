Osmani takon Admiral Munsch: Marrëdhënia me KFOR-in është jetike për paqen dhe sigurinë

Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, ka pritur sot në takim Admiralin Stuart Munsch, komandant i Komandës së Forcave të Përbashkëta Aleate të NATO-s në Napoli.
Gjatë takimit, Osmani vlerësoi rolin e KFOR-it në ruajtjen e paqes dhe sigurisë për qytetarët e Kosovës, duke e cilësuar marrëdhënien mes institucioneve të sigurisë së Kosovës dhe KFOR-it si “jetike për stabilitetin”.
Ajo ritheksoi përkushtimin e Kosovës për rrugën euroatlantike dhe ndërtimin e Forcës së Sigurisë së Kosovës sipas standardeve të NATO-s.
Presidentja Osmani foli edhe për sfidat e sigurisë në veri të vendit dhe kërcënimet e vazhdueshme nga Serbia, duke theksuar rëndësinë e rolit të KFOR-it në parandalimin e eskalimeve.
“Kosova mbetet partnere e besueshme e botës demokratike dhe e përkushtuar për të përmbushur zotimet ndaj Aleancës”, tha Osmani, duke shprehur mirënjohje për mbështetjen e vazhdueshme të NATO-s”, thuhet në njoftimin nga Presidenca.