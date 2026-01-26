Osmani takon shefin e OSBE-së në Kosovë, flasin për konstituimin e institucioneve

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka pritur sot në takim shefin e Misionit të OSBE-së në Kosovë, ambasadorin Gerard McGurk, me të cilin diskutuan për zhvillimet e fundit politike dhe institucionale në Kosovë.
Në njoftimin e presidencës thuhet se gjatë takimit u diskutua për procesin e zgjedhjeve parlamentare të 28 dhjetorit dhe se Osmani ka theksuar rëndësinë e konstituimit sa më të shpejtë të institucioneve.
Tutje, Presidentja Osmani dhe ambasadori McGurk kanë diskutuar edhe për rëndësinë e bashkëpunimit të vazhdueshëm midis institucioneve të Kosovës dhe OSBE-së në funksion të forcimit të demokracisë dhe sundimit të ligjit.
“Gjatë takimit u diskutua për procesin e zgjedhjeve parlamentare të 28 dhjetorit, ndaj në këtë kontekst, Presidentja theksoi rëndësinë e konstituimit sa më të shpejtë të institucioneve”, thuhet në njoftim.