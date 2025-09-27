Osmani takon Trumpin, thotë se zhvilluan bisedë “të gjatë e përmbajtjesore”

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka takuar presidentin amerikan, Donald Trump.
Ajo ka thënë se ka pasur “një bisedë të gjatë dhe shumë përmbajtësore” me Trumpin.
“Një takim i planifikuar si protokollar me Presidentin Trump u shndërrua në një bisedë të gjatë dhe shumë përmbajtësore. Faleminderit Presidentit Trump për interesimin e veçantë që tregoi rreth rolit të pazëvendësueshëm të Amerikës në Kosovë dhe në rajonin tonë, si dhe për angazhimin e tij të palodhshëm për paqe”, ka shkruar Osmani në Facebook.
Presidentja ka theksuar dhe aleanca me SHBA-në mbetet boshti i pathyeshëm.
“Kosova do të jetë gjithmonë në anën e demokracisë, lirisë dhe partneritetit me SHBA-të, sepse pikërisht aty rreh zemra e lirisë sonë”, ka shtuar tutje.