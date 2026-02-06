Osmani thotë se do ta nominonte Trumpin për Çmimin Nobel për Paqen

Presidentja Vjosa Osmani ka deklaruar se presidenti amerikan Donald Trump e meriton Çmimin Nobel për Paqe.
Në një intervistë për “Newsweek”, e pyetur nëse do ta nominonte Trumpin për këtë çmim prestigjioz, Osmani u shpreh: “Sigurisht, nëse jam presidente (kurdo që këto gjëra të ndodhin)”.
Vetëm persona të caktuar kanë të drejtë të propozojnë kandidatë për Çmimin Nobel për Paqe, ndër ta edhe krerët e shteteve. Afati për nominime përfundon në fund të janarit, ndërsa fituesi shpallet në muajin tetor.
Trumpi ka shprehur prej kohësh publikisht dëshirën për të fituar Çmimin Nobel për Paqe. Ai ka deklaruar se ka ndërmjetësuar marrëveshje që kanë ndalur konflikte në pjesë të ndryshme të botës, megjithëse këto pretendime janë vënë në diskutim nga vëzhgues të ndryshëm.
Deklarata e Osmanit u bë nga Samiti Botëror i Qeverive në Dubai, Emiratet e Bashkuara Arabe. Ajo e përshkroi popullin e Kosovës si “popullin më pro-amerikan në Tokë” dhe shprehu mirënjohje për çdo administratë të SHBA-së.
Osmani tutje ka theksuar se ka pasur katër biseda të shkurtra, por domethënëse me Trumpin dhe se ai ka dhënë “kontribut të jashtëzakonshëm” për paqen në Ballkanin Perëndimor.
“Nuk ka asnjë dyshim se ai e meriton (Çmimin Nobel për Paqe)”, deklaroi ajo.
Çmimi Nobel për Paqe jepet çdo vit nga Komiteti Norvegjez i Nobelit. Muajin e kaluar, një medalje Nobel iu dorëzua Trumpit nga Maria Corina Machado e Venezuelës, veprim që u prit me reagime në Oslo.
Pas kësaj, Trumpi deklaroi se nuk ndihej më i detyruar të “mendonte vetëm për paqen”, duke iu referuar faktit se, sipas tij, Norvegjia nuk ia kishte dhënë çmimin për ndalimin e disa luftërave.