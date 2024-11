Osmani udhëton për vizitë pune në Kolumbi

Presidentja Vjosa Osmani, ka udhëtuar për vizitë pune në Kolumbi.

Siç njofton presidenca në kuadër të vizitës së saj, ajo do të zhvillojë takime dypalëshe me Presidentin e Republikës së Kolumbisë, Gustavo Petro, si dhe me Presidentin e Senatit të Kolumbisë, Efraín Cepeda.

Gjatë kësaj vizite, Osmani do të marrë pjesë në Konferencën Ndërkombëtare të Iniciativës për Parandalimin e Dhunës Seksuale, ku përpos që do të jetë folëse kryesore në ceremoninë hapëse të konferencës, do të jetë folëse edhe në panelin diskutues ku do të trajtohet çështja e fëmijëve të mbijetuar të dhunës seksuale në konflikt.

Në agjendën e saj do të jenë edhe një sërë takimesh me delegacione dhe pjesëmarrës të tjerë në këtë konferencë.

E para e shtetit gjatë vizitës në Kolumbi do ta bëjë inaugurimin e Ambasadës së Republikës së Kosovës në Bogota.