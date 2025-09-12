Osmani: Vendimi i ShBA-së është shqetësues, miqësia jonë mbetet e pathyeshme

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka reaguar pas vendimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të pezulluar dialogun strategjik me Kosovën.
Ajo ka theksuar se miqësia me ShBA-në është e pathyeshme dhe se ky partneritet përbën bazën e identitetit shtetëror e kombëtar të Kosovës.
Në deklaratën e saj, Osmani kujtoi se dialogu strategjik u iniciua prej saj në vitin 2021, duke u finalizuar në janar të këtij viti pas bashkëpunimit mes Presidencës dhe Departamentit të Shtetit amerikan.
Ajo tha se ky mekanizëm është thelbësor për forcimin e marrëdhënieve mes dy vendeve dhe duhet të rifillojë sa më shpejt.
“Republika e Kosovës është ndërtuar mbi themelet e miqësisë së pathyeshme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ky raport nuk është vetëm diplomatik, por pjesë ekzistenciale e identitetit tonë shtetëror dhe kombëtar”, tha Osmani në një postim në Facebook, duke shtuar se është thellësisht e shqetësuar për pezullimin e dialogut.
Presidentja kujtoi gjithashtu mbështetjen vendimtare të ShBA-së në çlirimin dhe shtetndërtimin e Kosovës, duke theksuar se siguria e vendit është e lidhur ngushtë me aleancën me Uashingtonin.
“Çështja e aleancës me SHBA-të është çështje strategjike që kërkon unitet politik dhe angazhim të të gjithëve. Kjo aleancë është e shenjtë dhe secili duhet ta ruajë me përgjegjësi maksimale”, deklaroi ajo.
Osmani u zotua se Presidenca do të punojë me përkushtim që dialogu strategjik të rifillojë sa më parë, duke e cilësuar partneritetin me ShBA-të si garancinë më të madhe për të tashmen dhe busullën më të sigurt drejt së ardhmes euroatlantike të Kosovës.