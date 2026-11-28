Ukraina po përgatitet të përballojë një tjetër dimër të vështirë nën bombardimet ruse, ndërsa sulmet ndaj infrastrukturës energjetike kanë lënë qytete të tëra pa energji elektrike, ngrohje dhe ujë. Megjithatë, pavarësisht lodhjes, frikës dhe humbjeve të mëdha njerëzore, banorët e Kievit nuk duket se janë të gatshëm të dorëzohen.
Në një reportazh nga kryeqyteti ukrainas, përshkruhet një qytet që në pamje të parë duket sikur vazhdon jetën normalisht, por ku realiteti i luftës bëhet i dukshëm sapo bien sirenat e alarmit. Banorët kontrollojnë telefonat për njoftimet e sulmeve, ndërsa disa përdorin pajisje që tregojnë drejtimin nga vijnë dronët dhe llojin e tyre.
Sulmet me raketa balistike dhe dronë janë intensifikuar gjatë javëve të fundit. Mëngjesin e 16 nëntorit, Ukraina goditi urën e Kerçit, që lidh Rusinë me Krimenë e pushtuar, duke dëmtuar një pjesë të saj. Disa orë më vonë, Rusia lëshoi shtatë raketa balistike drejt Kievit, duke nxjerrë jashtë funksionit dy nga nëntë urat që kalojnë mbi lumin Dnipro.
Kievi është kryesisht në errësirë gjatë natës, si pasojë e sulmeve ruse ndaj kapaciteteve të prodhimit të energjisë elektrike. Në një prej netëve të fundit, sirenat e alarmit u dëgjuan në të gjithë qytetin, ndërsa shpërthimet e raketave ndriçuan për pak çaste qiellin.
Disa banorë zgjedhin të strehohen gjatë alarmit, ndërsa të tjerë qëndrojnë në banesat e tyre, duke shpresuar se sulmet nuk do t’i prekin. Strehimoret, megjithatë, janë larg të qenit vende të rehatshme: zhurmat e shpërthimeve, ndriçimi i vazhdueshëm dhe mbipopullimi e bëjnë të vështirë pushimin.
Përveç rrezikut të drejtpërdrejtë nga bombardimet, mungesa e energjisë elektrike ka sjellë probleme të përditshme. Furnizimi me ujë është i paqëndrueshëm, pasi pompat nuk mund të funksionojnë rregullisht. Banorët e pallateve të larta detyrohen të ngjisin shkallët me bidonë dhe sasi të mëdha uji.
Megjithatë, jeta vazhdon. Në Kiev, një grup të rinjsh ishte mbledhur për të festuar në një klub nate në orën 15:00, pasi ora policore nis në 23:00. Një prej tyre e përshkroi këtë si një mënyrë për të gjetur pak lehtësim nga lufta, ndërsa një tjetër tha se kjo e ndihmon të përballojë situatën.
62% e ukrainasve janë gati të përballojnë luftën për aq kohë sa të jetë e nevojshme
Pavarësisht lodhjes dhe zemërimit ndaj sulmeve ruse, nuk ka shenja se shumica e ukrainasve duan të dorëzohen. Sipas një sondazhi të institutit ukrainas KIIS, 62% e të anketuarve janë të gatshëm ta përballojnë luftën për aq kohë sa të jetë e nevojshme. Ndërkohë, 79% besojnë se Ukraina do ta fitojë luftën në planin afatgjatë, ndërsa vetëm 7% parashikojnë fitoren e Rusisë.
Mbështetja për presidentin Volodymyr Zelensky është gjithashtu më e ulët se në muajt e parë të luftës. Besimi ndaj tij vlerësohet mes 54% dhe 57%, krahasuar me rreth 90% që regjistronte në vitin 2022.
Në reportazh përmendet edhe rasti i një gruaje të moshuar, e cila mbante fotografinë e djalit të zhdukur në frontin lindor dhe fajësonte Zelenskyn për vazhdimin e luftës. Megjithatë, kjo nuk duket të jetë pikëpamja dominuese në shoqërinë ukrainase.
Sulmet ndaj spitaleve, shkollave dhe infrastrukturës civile, si dhe rrëmbimi i fëmijëve ukrainas, kanë thelluar urrejtjen ndaj Rusisë. Sipas Ministrisë së Drejtësisë së Ukrainës, të paktën 20 mijë fëmijë janë rrëmbyer dhe dërguar në Rusi. Moska mohon se shënjestron civilët apo infrastrukturën civile.
Lufta ka forcuar gjithashtu identitetin kombëtar ukrainas. Kjo reflektohet në rritjen e interesit për librat mbi historinë dhe kulturën e vendit, por edhe në mënyrën se si qytetarët i japin rëndësi gjuhës dhe traditave të tyre. Edhe programet televizive, si “MasterChef Ukraine”, shihen si një mënyrë për të shprehur identitetin kombëtar, pavarësisht se studioja origjinale e emisionit ishte bombarduar.
Sa u përket negociatave, reportazhi vëren se përpjekjet e presidentit amerikan Donald Trump dhe këshilltarëve të tij janë përqendruar te gjetja e një marrëveshjeje që do të ishte e pranueshme për të dyja palët. Një nga propozimet e përfolura ishte që Ukraina të pranonte humbjen e territoreve në lindje që aktualisht kontrollohen nga Rusia, në këmbim të mundësisë për t’u anëtarësuar në NATO. Në këtë skenar, do të hiqeshin edhe sanksionet perëndimore ndaj Moskës.
Megjithatë, një marrëveshje e tillë shihet si e papranueshme, pasi Rusia nuk do të pranonte anëtarësimin e Ukrainës në NATO. Për më tepër, për shumë ukrainas çështja nuk ka të bëjë me përfitimet ekonomike, por me sigurinë dhe mbijetesën e vendit.
Presidenti rus Vladimir Putin e ka lidhur politikisht të ardhmen e tij me rezultatin e luftës. Sipas analizës në reportazh, për të, humbja mund të kishte pasoja të rënda personale dhe politike. Nga ana tjetër, ukrainasit shprehin mosbesim ndaj çdo marrëveshjeje të ardhshme me Moskën, duke kujtuar se Rusia kishte pranuar më parë kufijtë e Ukrainës, por i shkeli ato.
Një tjetër çështje e rëndësishme është rindërtimi i vendit. Sipas një vlerësimi të përmendur në reportazh, kostot e rindërtimit dhe rimëkëmbjes mund të kalojnë 500 miliardë dollarë, një shumë jashtëzakonisht e lartë për një vend që para luftës kishte një Prodhim të Brendshëm Bruto prej rreth 200 miliardë dollarësh.
Për momentin, paqja nuk duket pranë. Rusia vazhdon të godasë infrastrukturën dhe qytetet ukrainase, por, pavarësisht errësirës, mungesave dhe frikës nga bombardimet, vullneti për të vazhduar rezistencën mbetet i fortë.
Siç përfundon reportazhi, sirenat, shpërthimet, mungesat dhe frika janë të tmerrshme, por nuk kanë arritur të shkatërrojnë vendosmërinë e Ukrainës për të vazhduar luftën. /tema