Pakistan, ish-kryeministri Khan dhe gruaja e tij dënohen me 14 vjet burg në rastin e dhuratave shtetërore

Në dënimin e dytë me burg brenda dy ditësh, ish-kryeministri i Pakistanit, Imran Khan dhe gruaja e tij Bushra Bibi u dënuan me 14 vjet burg në rastin e dhuratave shtetërore, i njohur gjithashtu si çështja Toshakhana, të mërkurën, raporton Anadolu.

Dy dënimet me burg të shqiptuara për Khan vijnë pothuajse një javë përpara zgjedhjeve të përgjithshme në vendin e Azisë Jugore. Gjykata shpalli vendimin brenda burgut Adiala në qytetin verilindor të Rawalpindit, ku ish-kryeministri po mbahet në burg.

Të martën, Khan dhe ish-ministri i Jashtëm Shah Mahmood Qureshi u dënuan me 10 vjet burg për një shkelje të Sekreteve Shtetërore. Khan akuzohet për shitjen e dhuratave shtetërore të cilat ai pretendon se i ka blerë legalisht.

Gruaja e Khanit, Bibi, e cila nuk ishte e pranishme në gjykatë kur gjykatësi shpalli vendimin, më vonë mbërriti në burg për t’u dorëzuar. Gjykatësi Muhammad Bashir gjithashtu përjashtoi Khanin dhe Bibin për 10 vjet nga mbajtja e ndonjë posti publik dhe vendosi një gjobë prej rreth 5.6 milionë dollarë për çiftin.

“Ditën tjetër një dënim tjetër nga një ‘gjykatë kangure’. Imran Khan dhe gruaja e tij, e cila nuk ka mbajtur kurrë ndonjë post publik, u dënuan pikërisht tani në çështjen e motivuar politikisht Toshakhana”, tha partia e Pakistanit Tehreek-e-Insaf (PTI), e cila u themelua nga Khan.

“Imran Khan ishte në dijeni të zbatimit të Planit #London dhe kishte paralajmëruar kombin si dhe ata që drejtojnë sistemin e drejtësisë të vendit. Vendimi i sotëm vendos një tjetër njollë të përhershme në këtë sistem”, tha partia.

Muajin e kaluar, mbikëqyrësi kundër korrupsionit i vendit ngriti këtë rast kundër Khanit të burgosur dhe gruas së tij për shitje dhe blerje të paligjshme të dhuratave të huaja. Byroja Kombëtare e Përgjegjshmërisë kishte paraqitur referencën në një gjykatë përgjegjësie në kryeqytetin kombëtar të Islamabadit.

Khan u dënua me 3 vjet burg në gusht nga një gjykatë tjetër lokale në të njëjtën “çështje Toshakhana”, e cila u ngrit nga Komisioni Zgjedhor i Pakistanit, për fshehjen e detajeve të dhuratave të huaja që ai kishte marrë si kryeministër gjatë gati katër viteve, nga viti 2018 deri në 2021.

Më pas ai u ndalua të ushtrojë poste publike për 5 vjet nga Komisioni Zgjedhor. Gjykata e Lartë e Islamabadit, megjithatë, më vonë pezulloi dënimin e tij dhe urdhëroi lirimin e tij disa javë më vonë.

Referenca e re, e cila sillet rreth të njëjtit rast, akuzon Khanin dhe gruan e tij se i kanë shkaktuar humbje thesarit kombëtar duke blerë në mënyrë të paligjshme dhurata të huaja me çmime më të lira dhe duke i shitur ato për çmime shumë më të larta.

Lojtari 71-vjeçar i kriketit i kthyer në politikan është përballur me një mori rastesh që nga rrëzimi i tij në një votë mosbesimi në prill të vitit 2021. Ai është duke vuajtur dënimin në një burg pranë Islamabadit që nga gushti.

