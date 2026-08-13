Pakistani dhe Norvegjia diskutojnë mbi zhvillimet rajonale

Ministrat e Jashtëm të Pakistanit dhe Norvegjisë diskutuan sot për një “gamë të plotë” të marrëdhënieve dypalëshe dhe zhvillimet ndërkombëtare dhe rajonale gjatë një takimi në Islamabad, thuhet në një deklaratë zyrtare, transmeton Anadolu.
Kryediplomati norvegjez Espen Barth Eide mbërriti në Islamabad për të zhvilluar bisedime me homologun e tij pakistanez Ishaq Dar, thuhet në një deklaratë nga Ministria e Jashtme e Pakistanit.
Kjo vizitë shënon vizitën e nivelit më të lartë midis Pakistanit dhe Norvegjisë në një dekadë.
“Të dy ministrat diskutuan për gamën e plotë të marrëdhënieve dypalëshe si dhe për zhvillimet rajonale dhe ndërkombëtare ndërsa rikonfirmuan angazhimin e tyre për forcimin e bashkëpunimit dypalësh në të gjitha fushat me interes të përbashkët”, theksohet më tej.
Në fjalën e tij, Dar tha se vendi i tij dëshiron të forcojë marrëdhëniet dypalëshe dhe bashkëpunimin me Norvegjinë në sektorë të ndryshëm. Ai nënvizoi se një komunitet pakistanez prej 60 mijë anëtarësh po luan rolin e tij në zhvillimin e Norvegjisë.
Eide, në këmbim, përgëzoi rolin e vazhdueshëm ndërmjetësues të Islamabadit për t’i dhënë fund luftës SHBA-Iran, duke vënë në dukje se situata aktuale në Lindjen e Mesme është e dëmshme për paqen dhe ekonominë globale.
“Është një shërbim i vërtetë për botën”, tha ai duke iu referuar ndërmjetësimit të udhëhequr nga Pakistani. Eide shtoi se Oslo dhe Islamabadi janë të përkushtuar për të forcuar më tej marrëdhëniet e tyre dypalëshe.