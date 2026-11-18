Pakistani ka njoftuar për një provë “të suksesshme” të lëshimit të një rakete lundrimi supersonike, transmeton Anadolu.
Ushtria pakistaneze njoftoi se raketa Fatah-3 është e pajisur me sisteme të avancuara navigimi dhe shtytjeje dhe është e aftë të angazhojë objektiva në rreze të gjatë me “precizion të lartë dhe vdekjeprurës me shpejtësi supersonike”.
Sipas njoftimit të ushtrisë, sistemi i armëve do të rrisë ndjeshëm fleksibilitetin operacional dhe shtrirjen e goditjes së Komandës së Forcave Raketore të Ushtrisë së Pakistanit, duke forcuar më tej parandalimin e përgjithshëm konvencional dhe qëndrimin e mbrojtjes të vendit, shtohet deklarata.
Lëshimi u dëshmua nga komandanti i Komandës së Forcave të Raketave të Ushtrisë dhe oficerë të lartë të Forcave të Armatosura të Pakistanit, së bashku me shkencëtarë dhe inxhinierë.
Presidenti Asif Zardari, kryeministri Shehbaz Sharif dhe shefi i ushtrisë, Marshalli Asim Munir, përgëzuan “lëshimin e suksesshëm të raketës Fatah-3 dhe vlerësuan përkushtimin dhe angazhimin e të gjithë atyre që kontribuan në arritjen e një tjetër momenti historik të rëndësishëm në zhvillimin e aftësive të mbrojtjes kombëtare të vendit”.
Pakistani njoftoi krijimin e një Komande të Forcave Raketore të Ushtrisë në gusht të vitit të kaluar, pas një konflikti ushtarak katër-ditor me rivalin e vjetër Indinë në maj të vitit 2025.