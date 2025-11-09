Palestina përshëndet urdhër-arrestet e Turqisë ndaj zyrtarëve izraelitë

Ministria e Jashtme e Palestinës ka përshëndetur vendimin e Turqisë për të lëshuar urdhër-arreste ndaj disa zyrtarëve izraelitë, duke e quajtur “një hap në drejtimin e duhur për arritjen e drejtësisë”.
Në një deklaratë në platformën X, ministria tha se ky veprim është “fitore për parimet e drejtësisë” dhe refuzim i “politikës së pandëshkueshmërisë që disa shtete i kanë garantuar Izraelit”.
Sipas zyrës së prokurorit të Stambollit, në listën prej 37 personash ndodhen ministri i Mbrojtjes i Izraelit, Israel Katz, ministri i Sigurisë Kombëtare, Itamar Ben-Gvir, dhe shefi i ushtrisë, Eyal Zamir. /mesazhi