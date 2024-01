Palestinë: Këtu janë zhvillimet e fundit

Palestinezët po mbyten deri në vdekje në rrëmujat për ushqim, thotë anëtari i Mercy Corps. Waleed, një anëtar i ekipit të OJQ-së në Gaza, thotë se situata në veri është “shumë e vështirë” dhe ka njerëz që nuk kanë ngrënë një copë bukë për më shumë se një muaj.

Një analizë e agjencisë britanike të lajmeve BBC ka zbuluar se të paktën gjysma e ndërtesave në Gaza janë shkatërruar ose dëmtuar ndërsa Izraeli vazhdon sulmin e tij në brez, një nga më shkatërruesit në historinë moderne.

Saleem Abu Rass, koordinatori i ndihmës në PRCS, thotë se tanket ushtarake izraelite kanë bastisur oborrin e spitalit al-Amal dhe kanë urdhëruar njerëzit të evakuojnë menjëherë vendin.

Këshilli i Sigurimit i OKB-së ka thënë se është i shqetësuar për kushtet “të rënda” brenda Gazës, duke u kërkuar të gjitha palëve në konflikt të punojnë me koordinatorin humanitar të OKB-së për Gazën.

Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, kryeministri i Katarit, ka konfirmuar se është bërë përparim në negociatat e vazhdueshme në lidhje me shkëmbimin e robërve dhe të burgosurve midis Hamasit dhe Izraelit.

Shoqata e Gjysmëhënës së Kuqe të Palestinës (PRCS) thotë në X se transportoi trupat e 16 personave, përfshirë gra dhe fëmijë, të nxjerrë nga rrënojat e një shtëpie banimi që u godit nga bombat izraelite.

Sigrid Kaag, koordinatorja e OKB-së për ndihmën në Gaza, ka thënë se UNRWA nuk mund të “zëvendësohet” dhe se agjencia mbetet e domosdoshme në Gaza. Izraeli është kritikuar kundër agjencisë për vite me radhë dhe së fundmi ka bërë thirrje që ajo të zëvendësohet për akuzat se 12 punonjës morën pjesë në sulmin e 7 tetorit.

Bernie Sanders i bën thirrje administratës së Bidenit të rivendosë fondet e UNRWA. Senatori amerikan ka lëshuar një deklaratë duke i bërë thirrje Shteteve të Bashkuara të rivendosin fondet për agjencinë e ndihmës palestineze të OKB-së, pasi ajo ndaloi financimin javën e kaluar mes akuzave izraelite se disa nga stafi i saj morën pjesë në sulmet e Hamasit në Izrael më 7 tetor.

Adib Chouiki, nënkryetar i Rahma Worldwide, një organizatë e pavarur humanitare që është me qendër në Shtetet e Bashkuara dhe me një mision mjekësor në Gaza, po u bën thirrje OJQ-ve anembanë globit që të vijnë në Gaza për të ndihmuar.

Izraeli ka shkatërruar disa tunele të Hamasit në Gaza duke i përmbytur ato, tha ushtria izraelite.

Zëdhënësi i Shtëpisë së Bardhë, John Kirby, ka thënë se Shtetet e Bashkuara ende besojnë në mundësinë e një marrëveshjeje normalizimi midis Izraelit dhe Arabisë Saudite, edhe pse fokusi i administratës në zgjatjen e Marrëveshjeve të Abrahamit të kohës së Trump vjen nën kritika në rritje dhe Izraeli refuzon kategorikisht thirrjet për një rrugën drejt shtetësisë palestineze.

Forcat izraelite sulmuan Spitalin al-Amal në Khan Younis, duke kërkuar që njerëzit e zhvendosur të evakuoheshin me armë, sipas Shoqatës së Gjysmëhënës së Kuqe Palestineze (PRCS). Ushtria izraelite e mohon këtë pretendim.

Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha se vendi i tij nuk do të tërhiqte forcat e tij nga Gaza ose nuk do të lirojë mijëra të burgosur palestinezë, duke iu kundërvënë kushteve të renditura në raportet e fundit të mediave si pjesë e një marrëveshjeje të mundshme armëpushimi me Hamasin.

Grupi i armatosur i Xhihadit Islamik Palestinez tha se nuk do të angazhohej në asnjë marrëveshje në lidhje me robërit izraelitë pa siguruar një armëpushim gjithëpërfshirës dhe tërheqjen e forcave izraelite nga Rripi i Gazës.

Komiteti i Dhomës së Kongresit të Izraelit me shumicë dërrmuese votoi për përjashtimin e ligjvënësit Hadash-Ta’al Ofer Cassif, duke e referuar fajësimin e tij në plenumin e parlamentit, ku mocioni do të kërkojë mbështetjen e 90 anëtarëve për të kaluar.

Kanadaja njoftoi 29.8 milionë dollarë fonde për të ofruar ushqim, furnizime me ujë dhe ndihmë të tjera humanitare për Rripin e Gazës, pasi tha se do të pezullonte fondet për UNRWA. /mesazhi