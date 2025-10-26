Palestinezët: “Ende nuk ka siguri” në Gaza

Raporton Hind Khoudary (Aljazeera) nga al-Zuwayda, Gaza
Që nga orët e para të mëngjesit, në zonën e al-Zuwayda janë dëgjuar shpërthime të pandërprera, të ngjashme me ato të automjeteve të mbushura me eksploziv që përdorin forcat izraelite.
Forcat izraelite po shkatërrojnë gjithnjë e më shumë toka dhe shtëpi në pjesët lindore të Gazës, përfshirë zonat lindore të al-Zuwayda dhe Deir el-Balah, përtej vijës së verdhë ku ishte rënë dakord që ato të tërhiqeshin.
Sulmi i djeshëm në kampin e Nuseirat, ku u vra një palestinez, ka shtuar frikën mes banorëve se mund të ketë një tjetër sulm ajror në çdo moment, pavarësisht armëpushimit.
Si rrjedhojë, shumë palestinezë thonë se ende nuk ndihen të sigurt në asnjë pjesë të Gazës. /mesazhi