Pa’lestinezët në Ga’za po përballen me urdhra evakuimi pothuajse çdo të dytën ditë

Sam Rose, drejtor i planifikimit i UNRWA-s, ka folur për Al Jazeera-n për efektin “rrëqethës” të urdhrave të fundit të evakuimit masiv të Izraelit, pesë prej të cilave u lëshuan në gjashtë ditë javën e kaluar.

“Populli i Gazës po zgjohet çdo ditë tjetër për urdhrat e evakuimit, duke u dhënë atyre një kohë shumë, shumë të shkurtër për të lëvizur ose për të përballuar pasojat,” tha Rose. “Këta janë gra, fëmijë, të moshuar, njerëz që kanë lëvizur pesë deri në 10 herë, tashmë janë përballur me një dilemë të pamundur.”

“Nëse ata qëndrojnë,” tha ai, “ata rrezikojnë bombardimin, shkatërrimin e mëtejshëm, vdekjen e mëtejshme. Dhe nëse ata shkojnë, ata nuk e dinë se çfarë po vjen për ta. Ose nuk ka hapësirë ​​kur të arrijnë atje, ose do të jenë në kushte edhe më të mjera se ato që lanë pas. Shumë për fat të keq, tragjikisht, tmerrësisht, janë vrarë gjatë rrugës.”

Sam Rose, Planning Director with the @UNRWA, briefs the press on the upcoming #polio vaccine campaign in #Gaza. pic.twitter.com/BNaIEckHrt

— UN Web TV (@UNWebTV) August 26, 2024