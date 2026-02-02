Palestinezi ndërron jetë një javë pas lirimit nga burgu izraelit

Një burrë palestinez ka ndërruar jetë një javë pasi u lirua nga një burg izraelit në gjendje kritike shëndetësore, njoftuan sot dy organizata për çështjet e të burgosurve, transmeton Anadolu.
Komisioni Palestinez për Çështjet e të Burgosurve dhe Shoqata e të Burgosurve Palestinezë thanë në një deklaratë të përbashkët se Khaled al-Saifi, 67 vjeç, nga kampi i refugjatëve Dheisheh në Betlehem, u lirua “në një gjendje jashtëzakonisht kritike shëndetësore si pasojë e krimeve të cilave iu nënshtrua gjatë ndalimit të tij të fundit (administrativ), i cili zgjati katër mua”.
Ndalimi administrativ është burgosje me urdhër ushtarak izraelit mbi bazën e një kërcënimi të supozuar të sigurisë, pa akuza apo gjykim. Ai jepet për deri në gjashtë muaj dhe mund të rinovohet, ndërsa shërbimet e inteligjencës paraqesin një dosje sekrete, në të cilën avokatëve u ndalohet qasja.
Deklarata shtoi se pak para se gjendja shëndetësore e al-Saifit të përkeqësohej dhe ai të transferohej nga burgu Ofer në Bregun Perëndimor qendror në Klinikën e Burgut Ramla në Izraelin qendror, administrata e burgut “i dha një injeksion që pretenduan se ishte kundër gripit, i cili i shkaktoi inflamacion të rëndë”, i ndjekur nga një injeksion tjetër që shkaktoi transferimin e tij në Ramla.
Dy organizatat akuzuan Izraelin se “e mbajti qëllimisht të ndaluar për ta likuiduar dhe për ta vrarë fizikisht përmes një ekzekutimi të ngadaltë”, duke shtuar se sapo autoritetet e burgut kuptuan se ai kishte arritur në një fazë kritike, vendosën ta lirojnë.
Ato theksuan se al-Saifi ishte themelues dhe drejtor i Qendrës Kulturore Ibda’a në Betlehem dhe “një nga figurat më të shquara kulturore, shoqërore dhe politike në kampin Dheisheh”.
Sipas tyre, ai ishte vendosur dy herë nën ndalim administrativ që nga fillimi i luftës së Izraelit në Gaza në tetor 2023, pavarësisht moshës së shtyrë, përkeqësimit të shëndetit dhe nevojës urgjente për kujdes mjekësor, duke e cilësuar këtë si “provë shtesë se pushtimi këmbënguli në likuidimin e tij”.
Sipas dy organizatave, Izraeli ka vrarë më shumë se 100 të burgosur dhe të ndaluar që nga fillimi i gjenocidit, me identitetet e 87 prej tyre të publikuara, ndërsa dhjetëra të ndaluar nga Gaza që kanë vdekur në paraburgim i janë nënshtruar zhdukjes me forcë.
Raporte palestineze, izraelite dhe ndërkombëtare kanë paralajmëruar vazhdimisht për torturimin e palestinezëve në burgjet izraelite, përfshirë rrahje të rënda, neglizhencë mjekësore, urie dhe dhunë seksuale.
Të ndaluarit palestinezë të liruar së fundmi kanë raportuar gjithashtu tortura sistematike dhe raste përdhunimi, duke u shfaqur të dobësuar skajshmërisht, me disa që tregojnë simptoma të sëmundjeve mendore si pasojë e abuzimeve.