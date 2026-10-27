Pamje: ç’të bëjnë miqtë e Edi Ramës që paturpshëm i quan dhe miqtë e Shqipërisë

Mbi 2,600 palestinezë të zhvendosur në ofensivën izraelite në Hebron: mos e patçim dhe ne të njëjtin fat!
Ushtria izraelite ka zhvendosur me forcë midis 2,600 dhe 4,000 palestinezë në ofensivën e saj në Hebron, në Bregun Perëndimor të pushtuar, deri më tani. Sipas komiteteve lokale të ndihmës dhe autoriteteve komunale të Hebronit, numri i personave të zhvendosur të regjistruar është rritur me shpejtësi nga një vlerësim fillestar prej 1,200 në 2,200 në vlerësimet përfundimtare që variojnë nga 2,649 në mbi 3,100 persona, përfshirë qindra gra dhe fëmijë.
Operacioni në shkallë të gjerë u nis të premten pas një sulmi në një pikë kontrolli ushtarak pranë Farsh Al-Hawa, në të cilin u vranë dy ushtarë izraelitë dhe dy sulmues palestinezë. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu dhe ministri i Mbrojtjes Israel Katz njoftuan masa të gjera kundër të gjithë Bregut Perëndimor.
Detajet kryesore të ofensivës së Hebronit
Ushtria izraelite ka mbyllur të gjitha hyrjet në Hebron dhe fshatrat përreth që nga e premtja, pas një të shtëne që vrau dy ushtarë izraelitë. Forca shtesë izraelite, të shoqëruara nga automjete ushtarake, hynë në qytet rreth mesnatës përmes hyrjes Farsh al-Hawa, ndërsa ushtarët kryen bastisje në pjesën jugore të qytetit, pranë malit Jabal Karbaj, thanë burimet lokale për Agjencinë Anadolu.
Përforcime ushtarake dhe kamionë të mëdhenj mbërritën herët të hënën në zonën Al-Jilda, ku forcat izraelite sekuestruan disa automjete palestineze. Pamjet e Agjencisë Anadolu tregojnë ushtarë izraelitë duke ndaluar dhe kontrolluar palestinezët në pikat e kontrollit pranë rrethrrotullimit Al-Jilda, si dhe duke dhunuar një të ri.
Forca shtesë u vendosën gjithashtu në zonën Deir Bahha, ku u sekuestruan edhe automjete palestineze. Në lagjen Jabal al-Rahma, forcat izraelite ndanë një rrugë midis palestinezëve dhe kolonëve izraelitë, duke kufizuar lëvizjen e palestinezëve, thanë dëshmitarët.
Sipas Shoqatës së të Burgosurve Palestinezë, forcat izraelite kanë arrestuar 50 palestinezë në Hebron që nga e premtja.
Ofensiva vjen mes sulmeve të shtuara ushtarake izraelite dhe dhunës së kolonëve izraelitë në të gjithë Bregun Perëndimor të pushtuar, përfshirë Jerusalemin Lindor, që nga fillimi i luftës në Gaza në tetor 2023. Sulmet përfshijnë vrasjen dhe arrestimin e palestinezëve, prishjen e shtëpive, djegien e xhamive dhe automjeteve, shkatërrimin e tokës bujqësore, kufizimin e aksesit në fusha, zhvendosjen e komuniteteve dhe zgjerimin e vendbanimeve të paligjshme.
Ja pra, këta janë ata që kryeministri Rama i trajton si miq të Shqipërisë, ndërkohë që historia ka treguar se ata nuk kanë miq askënd në botë, as Amerikën që i ushqen dhe i mbështet.
Por jo vetëm kaq. Rama qartazi është vënë në shërbim të një projekti për ta shndërruar Shqipërinë në atdhe të dytë të tyre, si të ishte dhe vetë një izraelit i fshehur, një sionist i kamufluar që tashmë po heq maskën dalëngadalë. Kjo përkoi dhe me brutalitetin policor ndaj protestuesve këto ditë në Tiranë, një lloj 21 janari që nuk zgjati ca orë por disa ditë, ku në vend të viktimave pati thyerje këmbësh e nxjerrje syri. Por dhe kjo nuk është asgjë para asaj që një ditë mund të përfundojmë si palestinezë, duke u përzënë nga atdheu ynë, toka jonë. /tesheshi.com/