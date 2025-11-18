Pamjet kapin kolonët e paligjshëm izraelitë duke tentuar të bastisin Xhaminë Al-Aksa

Pamje nga Agjencia Anadolu (AA) tregojnë kolonë të paligjshëm izraelitë duke tentuar të hynin në kompleksin e Xhamisë Al-Aksa në Kudsin Lindor të pushtuar.
Ngjarja ndodhi kur kolonët hynë në oborrin e xhamisë, duke shkaktuar një ndjekje të shkurtër nga personeli i sigurisë. Pamjet kapën momentin kur kolonët vraponin ndërsa rojet i ndiqnin. Personat e ndaluar brenda kompleksit u shoqëruan jashtë nën mbikëqyrjen e policisë izraelite.
Videoja gjithashtu tregon kolonë që përpiqeshin të sillnin pëllumba të gjallë në një qese të mbuluar, duke tërhequr vëmendjen në vendngjarje.
Kompleksi Al-Aksa administrohet nga Autoriteti i Vakëfeve Islame të Kudsit nën Ministrinë jordaneze të Vakëfeve, Çështjeve Islame dhe Vendeve të Shenjta, në përputhje me traktatin e paqes të nënshkruar midis Jordanisë dhe Izraelit më 26 tetor 1994.
Që nga viti 2003, izraelitët kanë hyrë në kompleks pa miratimin e Autoritetit të Vakëfeve nën eskortë policore, një praktikë që ky institucion jordanez e quan “bastisje” dhe shkelje të autoritetit mysliman mbi vendin.
Gërmime izraelite janë kryer gjithashtu nën kompleks, i cili përfshin Xhaminë e Kibles, Kupolën e Shkëmbit, muze, medrese dhe oborre të mëdha, me pretendimin se poshtë ndodhen mbetje të “Tempullit” biblik të “Solomonit”.