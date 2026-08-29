Papa Leo, ndër “më të veshurit” për 2026-ën

Nike dhe “stili i lindur” i bënë përshtypje Vanity Fair
Për herë të parë në një dekadë, revista Vanity Fair ka publikuar listën e saj të 70 njerëzve më të veshur në botë për vitin 2026. Krahas yjeve të pritur, yjeve të Hollivudit dhe yjeve globalë të popit, Papa Leo XIV bën një paraqitje krejtësisht të papritur.
Revista vlerësoi udhëheqësin 70-vjeçar të Kishës Katolike për ngritjen e stilit papal “në lartësitë qiellore”. Shfaqja e tij më e spikatur ishte në një dokumentar të prodhuar nga Vatikani, ku në një pamje të shkurtër ai shihet i veshur me një palë atlete Nike nën rrobën e tij të bardhë papale.
Korrespondenti i modës i Vanity Fair, José Criales-Unzueta, i cili mori pjesë në përpilimin e listës, vuri në dukje se ekipi ishte i impresionuar nga “stili i lindur amerikan” që shfaq Papa.
Papa i lindur në Çikago ka zhvilluar një numër ndjekësish të modës falë dashurisë së tij si për veshjet e punuara me dorë ashtu edhe për aksesorët vintage, sipas Guardian. Përveç atleteve, ai preferon këpucë të zeza të thjeshta Oxford mbi këpucët tradicionale të kuqe papale.
Ai mban gjithashtu një orë zvicerane kuarci që nuk është më në qarkullim, mban çantën e tij të vjetër dhe në qershor 2025 u shfaq me një kapelë bejsbolli të Chicago White Sox mbi kapelen e tij papale gjatë një audience publike në Sheshin e Shën Pjetrit. Për raste më formale, ai i beson stilistit italian Filippo Sorcinelli, i cili ka dizajnuar veshje papale si për Benediktin XVI ashtu edhe për Papa Françeskun.
Papa është përfshirë në kategorinë “Origjinalët”, e cila paraqet personazhe të famshëm që dallohen për “më eksentrikët dhe inovatorët në veshjet e tyre”, me “një perspektivë unike“. E njëjta kategori përfshin gjithashtu regjisorin Spike Lee dhe këngëtarët Björk dhe Rosalía.
Vlen të përmendet se në fund të vitit të kaluar, Papa u përfshi në listën e Vogue të njerëzve të veshur më mirë të vitit 2025, së bashku me A$AP Rocky dhe Bad Bunny. Në të njëjtën kohë, New York Times e quajti atë një nga “67 njerëzit më elegantë të vitit 2025″. /tesheshi