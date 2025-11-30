Papa Leo, pa këpucë në Xhaminë Blu

Aspekte nga vizita në Turqi e kreut të botës katolike
Papa Leo vizitoi Xhaminë e famshme Blu të Stambollit, duke hequr këpucët në shenjë respekti, por pa u dukur se po lutej gjatë vizitës së tij të parë si udhëheqës i Kishës Katolike Romake në një vend adhurimi mysliman gjatë qëndrimit të tij katër-ditor në Turqi.
Papa u prit në xhaminë historike nga ministri i Kulturës dhe Turizmit i Turqisë, Mehmet Nuri Ersoy.
Papa i parë amerikan u përkul pak para se të hynte në xhami dhe iu bë një tur nga imami i tij dhe myftiu i Stambollit nëpër kompleksin e xhamisë së madhe, e cila mund të akomodojë 10,000 besimtarë.
Leo, duke ecur me çorape të bardha, buzëqeshi gjatë vizitës 20-minutëshe dhe bëri shaka me një nga udhërrëfyesit e tij, Askin Musa Tunca, muezini kryesor i xhamisë – kleriku që thërret për lutje.
Tunca u tha gazetarëve pas vizitës në xhami se e pyeti Papa Leon gjatë vizitës nëse donte të lutej, por Papa tha se preferonte thjesht të vizitonte xhaminë.
Vatikani tha në një deklaratë se Leo vizitoi xhaminë “në një frymë reflektimi dhe dëgjimi të vëmendshëm, me respekt të thellë për hapësirën dhe për besimin e atyre që ishin mbledhur atje për lutje”.
Xhamia Blu mban zyrtarisht emrin e Sulltan Ahmedit, sundimtar i Perandorisë Osmane nga viti 1603 deri në vitin 1617, i cili mbikëqyri ndërtimin e saj.
Pas Xhamisë Blu, Papa vizitoi Kishën Ortodokse Siriane ku u takua me krerët e kishave lokale dhe komuniteteve të krishtera që jetojnë në Turqi.
Për shkak të vizitës së Papës, autoritetet turke kanë marrë masa të forta sigurie me mbyllje rrugësh dhe, së bashku me shiun, është shkaktuar një problem serioz me trafikun në Stamboll. /tesheshi.com/