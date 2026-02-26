Papa njofton plane të gjera udhëtimesh ndërkombëtare

Vatikani ka njoftuar se Papa Leoni do të vizitojë gjashtë vende gjatë katër muajve të ardhshëm, përfshirë një tur 10-ditor në Afrikë, si dhe ndalesa në Monako dhe Spanjë, transmeton Anadolu.
Papa është planifikuar të zhvillojë një vizitë njëditore në Principatën e Monakos më 28 mars. Më pas, nga 13 deri më 23 prill, ai do të ndërmarrë një udhëtim të rëndësishëm në Afrikë, që shënon vizitën e tij të parë në këtë kontinent.
Gjatë turit afrikan, Papa Leoni do të vizitojë Algjerinë, Kamerunin, Angolën dhe Guinenë Ekuatoriale. Vatikani bëri të ditur se temat kryesore të kësaj vizite do të jenë paqja dhe përkujdesja për të varfrit.
Papa po ashtu do të zhvillojë një vizitë njëjavore në Spanjë nga 6 deri më 12 qershor, me ndalesa në Madrid, Ishujt Kanarie dhe Barcelonë. Në Barcelonë, ai pritet të inaugurojë kullën më të lartë të bazilikës “Sagrada Familia”.
Vatikani tha se udhëtimet pasqyrojnë angazhimin e Papës për bashkëpunim ndërkombëtar dhe shtrirjes pastorale.