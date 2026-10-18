Parlamenti i Egjiptit shtyn seancën për mbështetjen e mundshme ushtarake për Arabinë Saudite

Parlamenti i Egjiptit ka ndërprerë një seancë të jashtëzakonshme për të diskutuar autorizimin e mbështetjes ushtarake për Arabinë Saudite, transmeton Aandolu.
Kanali egjiptian Al Qahera News tha se një seancë e dytë për të diskutuar këtë çështje do të mbahet gjatë ditës së nesërme, por nuk u dhanë detaje të mëtejshme.
Seanca u mbajt me kërkesë të presidentit të Egjiptit, Abdel-Fattah El-Sisi, i cili dje tha se Kajro do të marrë të gjitha masat e nevojshme për të mbrojtur Arabinë Saudite, nëse Riadi kërkon ndihmë.
Arabia Saudite kohët e fundit është vënë nën sulmet e grupit Huthi të Jemenit.
Jemeni është përfshirë nga konflikti që nga shtatori i vitit 2014, kur Huthit morën kontrollin e kryeqytetit Sana dhe të disa provincave. Kjo nxiti një koalicion të udhëhequr nga Arabia Saudite të ndërhynte në mars të vitit 2015, në mbështetje të qeverisë së njohur ndërkombëtarisht.
Ndërkohë, një armëpushim i ndërmjetësuar nga OKB-ja, i arritur në prill të vitit 2022, solli me sukses disa vite qetësie relative.