Partia e kryeministres Sanae Takaichi fiton me mazhorancë në zgjedhjet e parakohshme në Japoni

Japan's Prime Minister Sanae Takaichi, leader of the ruling Liberal Democratic Party (LDP), places a red paper rose on the name of an elected candidate at the LDP headquarters on general election day in Tokyo [Kim Kyung-Hoon/Pool/EPA]

Partia e kryeministres japoneze Sanae Takaichi ka shënuar fitore bindëse në zgjedhjet e parakohshme parlamentare, duke siguruar mazhorancë në dhomën e ulët të parlamentit.

Sipas transmetuesit publik japonez NHK, Partia Liberaldemokrate (LDP) e Takaichit fitoi 316 nga gjithsej 465 ulëset në Dhomën e Përfaqësuesve, organi më i fuqishëm legjislativ në Japoni.

Rezultati i jep qeverisë një kontroll të fortë mbi proceset ligjvënëse dhe pritet të forcojë pozitën politike të kryeministres në drejtimin e vendit në periudhën e ardhshme. /mesazhi

