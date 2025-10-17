Partneri blockchain i PayPal krijon aksidentalisht 300 trilionë dollarë PYUSD, dyfishin e GDP-së së botës

Paxos e pranoi përmes një postimi në rrjetin social X duke siguruar klientët se fondet e tyre janë të sigurta dhe ato 300 trilionë dollarë PYUSD janë djegur tashmë.
Një gabim që nuk duhej të ndodhte, partneri blockchain i PayPal Paxos aksidentalisht krijoi 300 trilionë tokenë PYUSD ditën e Mërkure. Stablecoin-i i PayPal, i cili debutoi në 2023, ruan vlerën 1:1 me dollarin Amerikan.
300 trilionë dollarë është më shumë se dyfishi i GDP-së së tërë botës prej 117 trilionë dollarë. Shkurtimisht, është një gabim trashanik nga Paxos.
Të paktën ky veprim u duket se ishte një gabim. Paxos e pranoi përmes një postimi në rrjetin social X duke siguruar klientët se fondet e tyre janë të sigurta dhe ato 300 trilionë dollarë PYUSD janë djegur tashmë.
Kompania tha se ishte një gabim teknik i brendshëm. Normalisht është një gabim trashanik, por kur bëhet fjalë për financat, veçanërisht në botën e blockchain dhe kripto mund të jetë i kushtueshëm.