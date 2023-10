Pas emrit Scatenato është një numër i kufizuar Urus i firmosur nga ABT

Kompania akorduese ABT do të ofrojë Scatenato në 99 njësi, dhe modeli më i shitur Lamborghini në këtë rast fuqizohet nga 810 kuaj fuqi.

Askush nuk habitet që kompania e mirënjohur gjermane e modifikimit ABT, e cila njihet prej dekadash për krijimet e saj të shkëlqyera në temën e modeleve sportive nga Audi, Volkswagen, Škoda dhe SEAT, vendosi që tani të merret me modelin Urus SuperSUV të Lamborghini-t.

Urus Performante, motori 4-litërsh V8 biturbo i të cilit ka 666 kuaj fuqi dhe 850 njuton metër fuqi rrotulluese maksimale, i cili i siguron SUV-së së Lamborghini një përshpejtim prej 0 deri në 100kMh për 3.3 sekonda dhe 306kMh shpejtësi maksimale, përcjell Telegrafi.

Në Kempten, ata nuk zbuluan aftësitë e Scatenato Urus-it të tyre, trupi i të cilit është rafinuar me disa komponentë diskrete të trupit të karbonit që do të përmirësojnë më tej menaxhimin dhe kontrollin e makinës, por ata zbuluan se një “pjesë” e zgjeruar është fshehur nën kofanon e përparme, kështu që shoferi në fund të fundit mund të llogarisë në 810 kuaj fuqi.

Një sistem shkarkimi i sapokrijuar prej titani me gypa të katërfishtë me një diametër më të madh siguron një tingull të shkëlqyer dhe një pjesë e historisë që ABT do të ofrojë në 99 ekzemplare janë skajet ekskluzive me ngjyrë të zezë 23 inç IRL.

Sipas një “recete” të ngjashme, ABT vitin e kaluar përgatiti gjithashtu një krijim me temën e modelit SUV të lidhur me Audi RS Q8 Signature, i cili, me një motor të modifikuar 4-litërsh V8 me 790 kuaj fuqi, arrin 100kMh në 3.2 sekonda dhe zhvillon një shpejtësi totale prej 315kMh, kështu që edhe pa zbuluar më tepër informacione, është e qartë se çfarë mund të presin blerësit e Urus Scatenato.