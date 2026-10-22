Pas “Mekës”, një tjetër pakt i fuqishëm në botën islame

Turqia, Katari, Indonezia dhe Pakistani nënshkruajnë “Bedrin”
Turqia, Katari, Indonezia dhe Pakistani kanë nënshkruar Memorandumin e Mirëkuptimit Badr(Bedër) për të forcuar bashkëpunimin në mbrojtje dhe për të zhvilluar partneritete strategjike, tha të mërkurën Ministria e Mbrojtjes Kombëtare e Turqisë.
Marrëveshja u nënshkrua nga zyrtarët e mbrojtjes nga katër vendet në Doha, kryeqytetin e Katarit, të mërkurën.
Nënshkruesit përfshinin ministrin Turk të Mbrojtjes Kombëtare Yasar Guler, zv/kryeministrin e Katarit dhe ministrin e Shtetit për Mbrojtjen Sheikh Saud bin Abdulrahman bin Hasan Al Thani, zv/ministrin indonezian të Mbrojtjes Yusuf Jauhari dhe ministrin pakistanez të Mbrojtjes Khaëaja Muhammad Asif.
Haluk Gorgun, kreu i Drejtorisë së Industrive të Mbrojtjes të Turqisë, gjithashtu nënshkroi memorandumin në emër të Turqisë, së bashku me Guler.
Bashkëpunim shumështresor
Marrëveshja, e quajtur Badr, që do të thotë hënë e plotë, synon të rrisë bashkëpunimin në prodhimin ushtarak, të forcojë aftësitë ushtarake dhe të mbështesë bashkëpunimin në trajnimin teknik ushtarak, kërkimin dhe zhvillimin, tha ministria.
Ajo shtoi se kjo iniciativë do të kontribuojë në zhvillimin e zgjidhjeve dhe sektorëve industrialë në përputhje me progresin e sistemeve moderne të mbrojtjes.
Memorandumi gjithashtu ka rëndësi të konsiderueshme ekonomike për vendet nënshkruese, pasi unifikon kapacitetet e tyre të prodhimit ushtarak, përparon integrimin dhe forcon industritë e tyre të mbrojtjes për të përmbushur nevojat e vendeve aleate dhe mike.
Pritet gjithashtu të zgjerojë bashkëpunimin ushtarak midis vendeve pjesëmarrëse, të thellojë lidhjet në industrinë e mbrojtjes dhe të forcojë bashkëpunimin shumëpalësh në mbështetje të sigurisë, stabilitetit dhe qëllimeve të përbashkëta, tha ministria.
Sipas informacionit të marrë nga Anadolu Agency, memorandumi përcakton një model bashkëpunimi me mekanizma dhe procedura pune të paracaktuara, të cilat do të hyjnë në fuqi pas nënshkrimit. Të katër vendet do të kryejnë projekte të përbashkëta në fushat e prodhimit, shkëmbimit të teknologjisë, kërkimit dhe zhvillimit dhe trajnimit teknik ushtarak.
Një mekanizëm me dy nivele për mbikëqyrjen e projekteve të përbashkëta
Procesi nga identifikimi i projektit deri te zbatimi do të kryhet përmes dy organeve. Bordi Ekzekutiv do të identifikojë projektet e përbashkëta të katër vendeve, ndërsa Bordi Strategjik do të caktojë afate dhe do të miratojë projektet.
Kjo strukturë përcakton përgjegjësitë për përzgjedhjen dhe miratimin e projekteve, si dhe caktimin e afateve për zbatimin e tyre, duke krijuar kështu një kornizë për shndërrimin e propozimeve në aftësi operacionale.
Qëllimi i këtij rregullimi është të lehtësojë zbatimin e projekteve të qëndrueshme të mbrojtjes dhe hapësirës ajrore midis vendeve nënshkruese, dhe rezultatet konkrete pritet të shpallen në të ardhmen e afërt.
Industria turke e mbrojtjes pritet të ketë pjesën më të madhe në projektet e përbashkëta, të mbështetura nga sistemet e zhvilluara në vitet e fundit që kanë demonstruar aftësitë e tyre në praktikë, sipas informacionit të marrë nga Anadolu.
Qasja e Turqisë ndaj këtij partneriteti nuk kufizohet vetëm në ofrimin e produkteve të gatshme, por përfshin edhe zhvillimin e personelit dhe infrastrukturës industriale të vendeve partnere përmes prodhimit dhe zhvillimit të përbashkët.
Memorandumi synon gjithashtu të bashkojë aftësitë plotësuese të katër vendeve për të ndërtuar aftësi mbrojtëse afatgjata dhe për të kontribuar në sigurinë dhe stabilitetin rajonal.
Kështu, pas Marrëveshjes së Mekës, vjen një tjetëer marrëveshje e fuqishme në botën islame, duke u investuar kësisoj në unitet, mungesa e të cilit ka qenë dhe mangësia thelbësore e muslimanëve në nivel global përballë një projekti kolonizator ndaj tyre, sidomos në Lindjen e Mesme. /tesheshi.com/