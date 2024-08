Pas një vit pritje Final Fantasy XVI vjen në PC

Gjithashtu mund të provoni një demo të lojës nga të dyja dyqanet ndërsa progresi në këtë version provues do të kalojë në versionin e plotë të lojës nëse vendosni ta blini.

Square Enix më në fund ka ndarë një datë për debutimin e versionit PC të Final Fantasy XVI dhe do të jetë 17 Shtatori 2024. Loja RPG u lançua për herë të parë në PS5 në Qershor të 2023 me dy kapituj DLC në Dhjetor (Echoes of the Fallen) dhe në Prill (The Rising Tidie).

Tani mund të porosisni Final Fantasy XVI në Steam dhe Epic Games Store dhe vjen në edicionin e plotë që përfshin të dy DLC-të.

Gjithashtu mund të provoni një demo të lojës nga të dyja dyqanet ndërsa progresi në këtë version provues do të kalojë në versionin e plotë të lojës nëse vendosni ta blini.

Që kur Final Fantasy XVI u lançua për herë të parë, Square Enix ka sjellë disa përditësime për adresimin e gabimeve dhe përmirësimin e cilësisë.

Mbërritja në PC ishte lajmëruar që prej Shtatorit të vitit të kaluar. /GameWorld Albanian