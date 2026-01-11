Pas reshjeve, i ftohti përfshin Kosovën – temperaturat do të bien deri në -12°C gjatë javës

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës (IHMK) ka publikuar parashikimin e motit për javën e ardhshme, nga 12 deri më 16 janar 2026, duke paralajmëruar depërtim të masave të ftohta ajrore dhe rënie të ndjeshme të temperaturave në të gjithë territorin e vendit.
Sipas IHMK-së, pas reshjeve rekorde që kanë përfshirë pothuajse gjithë Kosovën ditët e fundit, situata meteorologjike është stabilizuar sa i përket reshjeve, por java do të karakterizohet me mot të ftohtë.
Temperaturat minimale gjatë mëngjeseve pritet të zbresin deri në -12 gradë Celsius, ndërsa maksimalet ditore gjatë mesditës do të arrijnë deri në 7 gradë Celsius. Era do të fryjë kryesisht nga veriperëndimi dhe juglindja, e lehtë deri mesatare.
Mëngjeset do të jenë të ftohta dhe me ngrica, ndërsa vende-vende pritet të ketë edhe mjegull, çka mund të vështirësojë qarkullimin rrugor.
Nga IHMK këshillohet kujdes i shtuar për pjesëmarrësit në trafik, për shkak të kushteve të pafavorshme atmosferike, veçanërisht gjatë orëve të hershme të mëngjesit.