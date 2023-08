Pasardhësi elektrik i McLaren P1 pritet të dalë në treg deri në vitin 2030

Pasardhësi i shumë pritur i McLaren P1 do të përdorë motor elektrik kur të lansohet në fund të kësaj dekade.

Që nga lansimi i P1 në vitin 2012, firma ka thënë shpesh se do të duhej të kishte një ndryshim hapi në teknologji në mënyrë që të ketë një model pasardhës.

McLaren ka lansuar disa hiper-vetura që nga P1-shi, duke përfshirë Senna, Speedtail, Elva dhe Solus GT, por asnjëra prej tyre nuk ka qenë në një linjë me F1 1992 dhe P1, raporton Autocar, transmeton Telegrafi.

Megjithatë, zhvillimet tani dhe në vazhdim gjatë pjesës tjetër të dekadës, në grupet e fuqisë me bateri elektrike e bëjnë një model të tillë më të mundshëm se sa ka qenë ndonjëherë.

Kur u pyet se nëse një model në krye të gamës së McLaren ishte në proces për të rivalizuar modele si Porsche Mission X, Michael Leiters, drejtori i kompanisë tha: “Po, jemi shumë të zënë”.

Leiters detajoi veturat elektrike si një nga tre shtyllat e zhvillimit të grupit të fuqisë për McLaren, krahas veturave me motor me djegie të brendshme dhe ato me motor hibrid, që do të rriten gjatë pesë viteve të ardhshme për të përbërë 90 për qind të shitjeve të McLaren.