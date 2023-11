Në çdo garë, qoftë në sport, akademi apo luftë, mendësia dhe morali ynë janë vendimtare.

Ne duhet të besojmë se do të fitojmë sepse mendja jonë do të arrijë atë që percepton dhe beson.

Hulumtimi i gjerë ka theksuar fuqinë e vizualizimit dhe aftësinë për t’u fokusuar në një rezultat të dëshiruar.

Kur kombinohen me lutje të mbushura me bindje dhe shpresë në Allahun, ne bëhemi të pandalshëm.

Nëse ne, si ummet, adoptojmë një mentalitet disfatist, tashmë kemi humbur.

Nëse e gjejmë veten fatlig dhe të dëshpëruar, pa shpresë për ndryshim, ne tashmë kemi humbur.

Ekziston një luftë psikologjike që synon t’i bëjë njerëzit të ndihen të varfër dhe të padobishëm.

Pavarësisht sfidave, ne duhet të jemi të sigurt se fitorja vjen nga Allahu.

Edhe nëse e gjithë bota komploton kundër një grupi njerëzish, fuqia e Allahut i tejkalon të gjitha.

Përvetësimi i këtij realiteti siguron motivimin, forcën dhe qëndrueshmërinë për të mbajtur një këndvështrim pozitiv mes kaosit dhe shkatërrimit.

Shkruani një gjë që po bëni për të bërë një ndryshim gjatë këtyre kohërave të vështira.

Nga: Haleh Banani, Psikologe, TX, SHBA