PDK fiton në katër komuna, në balotazh shkon në Drenas, Shtime dhe shtatë të tjera

Dje e diele, në tërë territorin e Kosovës janë mbajtur zgjedhjet lokale për kryetar të komunave.

Pas mbylljes së qendrave të vendvotimit, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) ka filluar me publikimin e rezultateve preliminare në të gjitha komunat.

Deri më tani KQZ ka arritur të numëroj 99.8% të totalit të votave. Nga këto rezultate deri tani, Partia Demokratike e Kosovës ka arritur të fitoj pa balotazh në katër komuna.

PDK për katër vitet e ardhshme do të udhëheq me Mitrovicën e Jugut, Ferizajn, Skenderajn dhe Hanin e Elezit.

Kujtojmë se në Mitrovicë kandidati për kryetar i PDK-së, Bedri Hamza ka marrë 53,98% të votave nga 98,02% sa janë numëruar. Hamza ka lënë mbrapa kandidatin e LVV-së, Agim Bahtirin i cili ka udhëhequr me këtë komunë, shkruan Telegrafi.

Befasi tjetër nga PDK-ja ishte edhe fitorja në Han të Elezit, ku kandidati i tyre Mehmet Ballazhi ka marrë 50,98% të votave nga numërimi i të gjitha vendvotimeve. Ballazhi ka lënë pas Rufki Sumën i cili ka udhëhequr me këtë komunë tash e sa vite, ndërkaq PDK ka rikthyer edhe Skenderajn me kandidatin e saj Fadil Nura.

PDK do të jetë në balotazh në nëntë komuna, ku në disa prej tyre ka qenë duke qeverisur deri tash. PDK do të synoj fitore në Drenas, Kaçanik dhe Shtime. Por gjithashtu PDK në balotazh do të jetë edhe në Vushtrri, Malishevë, Prizren, Dragash, Klinë dhe Kaçanik.

Në Drenas, kandidati i PDK-së, Ramiz Lladrovci do të përballet në balotazh me Driton Ajazin nga Demokratët për Drenasin, shkruan Telegrafi.

Besim Ilazi i PDK-së dhe Jeton Raka i LVV-së do të jenë në balotazh në Kaçanik. Kurse në Shtime, Naim Ismajli i PDK-së do të jetë në garë me Qemajl Aliun e LVV-së.

Në Prizren PDK-ja do të jetë në balotazh me LVV-në. Shaqir Totaj dhe Mytaher Haskuka do të përballen sërish. PDK-ja në raundin e dytë do të synojë të marrë fitore edhe në Vushtrri. Në këtë komunë PDK-ja do të jetë në balotazh me LDK-në.

Edhe në Malishevë PDK-ja do të jetë në balotazh me NISMËN. Në komunën e Dragashit, PDK-ja në balotazh do të jetë me LDK-në, kurse në Klinë me AAK-në.

Ndryshe PDK në zgjedhjet e 14 shkurtit ka dalë partia e dytë, me 148 mijë e 285 apo 17,009% të votave.