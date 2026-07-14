Pekini: SHBA-ja dhe Irani të ushtrojnë vetëpërmbajtje dhe të shmangin rikthimin në luftë

Kina u kërkoi sot SHBA-së dhe Iranit të shmangin kthimin në luftë pasi Washingtoni njoftoi se do të rivendoste bllokadë në portet iraniane në Ngushticën e Hormuzit, transmeton Anadolu.
“Kina është thellësisht e shqetësuar për rifillimin e konfliktit ushtarak në rajonin e Gjirit”, u tha gazetarëve në Pekin zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme, Lin Jian. Ai u bëri thirrje palëve përkatëse “të dëgjojnë thirrjen e fortë për paqe dhe stabilitet në rajon, të qëndrojnë të qetë, të ushtrojnë përmbajtje, të ruajnë armëpushimin e fituar me vështirësi, të shmangin rikthimin e luftës”.
“Më e rëndësishmja, SHBA-ja dhe Irani duhet të parandalojnë përhapjen e luftimeve dhe dëmtimin e më shumë njerëzve të pafajshëm”, theksoi Lin.
“Respektimi për të drejtat dhe interesat e ligjshme të vendeve bregdetare të Ngushticës së Hormuzit, dhe një rifillim i hershëm i kalimit normal dhe të sigurt në ngushticë, është ajo që komuniteti ndërkombëtar dëshiron të shohë”, shtoi ai.
“Palët përkatëse duhet të punojnë në të njëjtin drejtim dhe të shohin zgjidhjen e duhur”, tha zëdhënësi. Deklarata e Kinës erdhi ndërsa SHBA-ja dhe Irani vazhduan sulmet ushtarake, me konfliktin duke parë një përshkallëzim të ri mes sulmeve ndaj anijeve në Ngushticën e Hormuzit.
Incidentet e fundit erdhën mes tensioneve të përtëritura rreth Ngushticës së Hormuzit pas fillimit të luftës së nisur nga SHBA-ja dhe Izraeli kundër Iranit më 28 shkurt.
Washingtoni dhe Teherani nënshkruan memorandum mirëkuptimi në Islamabad muajin e kaluar, përfshirë një armëpushim të ndërmjetësuar nga Katari dhe Pakistani, si një hap drejt një marrëveshjeje përfundimtare për t’i dhënë fund luftës. Megjithatë, presidenti i SHBA-së, Donald Trump njoftoi më 8 korrik se armëpushimi “ka përfunduar” pas armiqësive të rinovuara.