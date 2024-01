Për një ditë arrestohen shtatë persona për armëmbajtje pa leje

Policia e Kosovës, vetëm për një ditë ka arrestuar shtatë persona të dyshuar për armëmbajtje pa leje në disa qytete të vendit.

Siç thuhet në raportin 24-orësh të Policisë të së dielës, në Mitrovicë veriore, në orën 23:27, një person është arrestuar pasi gjatë një kontrolli i është gjetur një pistoletë pa municion.

Megjithatë, me vendim të prokurorit, i dyshuari është liruar dhe rasti ka vazhduar me procedurë të rregullt.

Një rast i ngjashëm ka ndodhur në Skenderaj në orën 03:09, ku një tjetër personi i është gjetur një pistoletë me gaz gjatë një kontrolli në automjetin e tij.

Edhe në këtë rast, me vendim të prokurorit, personi është liruar.

Ndërkohë, në Majac të Podujevës, një tjetër arrestim ka ndodhur në orën 10:20, ku një person është kapur me një pushkë gjuetie dhe 4 fishekë. Pas konsultimit me prokurorin, personi është liruar me procedurë të rregullt.

Të njëjtën ditë, në Bërnicën e Poshtme, një tjetër arrestim ka ndodhur në orën 12:00, ku një i dyshuar është gjetur me një pistoletë dhe 6 fishekë.

Edhe në këtë rast, pas konsultimit me prokurorin, personi është liruar.

Ndërsa, në Vragol të Fushë Kosovës, një i dyshuar është arrestuar në orën 12:15 me akuzën e shtënies me armë zjarri.

Gjatë kontrollit në shtëpinë e tij janë konfiskuar një pistoletë dhe 3 gëzhoja. Me vendim të prokurorit, personi është dërguar në mbajtje për procedurat e mëtejshme.

Gjithashtu, në Podujevë, në orën 17:30, një person është arrestuar pasi i janë gjetur dhe konfiskuar 70 fishekë të kalibrit të ndryshëm në një kontrolle të një automjeti dhe afër tij.

Me vendim të prokurorit, personi është dërguar në mbajtje.