Për një shëndet më të mirë, shmangni këto ushqime përpara se të shkoni në palestër

Ka mendime të ndryshme rreth ngrënies së ushqimit përpara se të shkoni në palestër.

Ndërsa shumë sugjerojnë të hani ushqim para stërvitjes, ka të tjerë që mbrojnë shmangien e stomakut të ngopur ndërsa shkoni në palestër. Megjithatë, nuk mund të ketë asgjë më të pakëndshme sesa të durosh një stërvitje të fortë në stomak bosh. Megjithatë, të qenit shumë i mbushur mund të pengojë edhe seancën tonë të stërvitjes.

Ekspertët sugjerojnë që duhet të konsumojmë një meze të lehtë për të paktën 30 minuta përpara se të bëjmë çdo lloj ushtrimi. Do të na sigurojë energjinë që na nevojitet dhe mbështetjen muskulore për të zgjatur gjatë gjithë stërvitjes sonë. Por, kjo nuk do të thotë që ne mund të hamë asgjë. Shpesh priremi të hamë ushqime që i konsumojmë shpesh, por ato mund të mos jenë ideale kur shkojmë në palestër.

Ja një listë e ushqimeve të tilla, të cilat duhet t’i shmangni përpara se të filloni ushtrimet fizike.

1. Bajame

Janë jashtëzakonisht të shëndetshme për shkak të përmbajtjes së tyre të shëndetshme të yndyrës dhe përbërjeve të tjera. Por, ato gjithashtu kanë një sipërfaqe të ashpër, fibroze, e cila është e vështirë për t’u tretur dhe mund të na shkaktojë dhimbje stomaku gjatë stërvitjes. Në vend të kësaj, ju mund t’i ruani ato për pas stërvitjes, kur trupi ka nevojë për yndyrna dhe proteina të shëndetshme për t’u rimbushur.

2. Kafeina

Ekziston një perceptim i përgjithshëm se kafeina është e mirë përpara se të fillojmë të stërvitemi, pasi mund të na japë një nxitje të menjëhershme të energjisë. Por, pijet me kafeinë si kafeja e shoqëruar me qumësht dhe sheqer mund të rezultojnë në dehidrim gjatë stërvitjes.

3. Farat e lirit

Farat e lirit janë shumë të njohura tek njerëzit që ndjekin një dietë strikte. Nuk ka dyshim se ata janë të shëndetshëm. Ato përmbajnë shumë më tepër fibra. Megjithatë, atyre u duhet shumë kohë për t’u tretur. Prandaj, nëse nuk kemi shumë kohë para se të hyjmë në palestër, këto duhet të shmangen.

4. Ushqimet pikante

Duhet të përpiqemi të shmangim ushqimet pikante përpara se të stërvitemi. Ato ndihmojnë në përshpejtimin e metabolizmit tonë, megjithatë, ato shpesh rezultojnë në urth dhe parehati në stomak.

5. Ushqimet e skuqura

Në përgjithësi, ushqimet e skuqura duhen shmangur në dietën tonë, por të gjithë jemi të prirur që herë pas here të kënaqemi me to. Por, ushqimi i skuqur para stërvitjes është rreptësisht i ndaluar. Përmbajtja e lartë e yndyrës në ushqimet e skuqura na bën letargjikë.