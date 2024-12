Për vetëm katër vite, çmimi i baterive për veturat elektrike do të përgjysmohet!

Progresi teknologjik garanton një densitet më të lartë energjetik të baterive, ndërkohë që çmimi i lëndëve të para është në rënie. Kjo do të luajë një rol të rëndësishëm në uljen e çmimit të baterive për veturat elektrike.

Goldman Sachs Research (një degë e një banke të madhe investimesh) shkruan këtë në një raport të ri.

Çmimi mesatar global i baterive ra nga 153 dollarë për kWh në 2022 në 149 dollarë në 2023. Deri në fund të këtij viti, Goldman Sachs Research pret që ajo të bjerë në 111 dollarë. Prandaj, çmimet do të vazhdojnë të bien.

“Studiuesit tanë parashikojnë se çmimet mesatare të baterive mund të arrijnë në 80 dollarë për kWh deri në vitin 2026, që përfaqëson një rënie prej gati 50 për qind krahasuar me vitin 2023. Ky është niveli në të cilin veturat elektrike do të arrinin barazinë e kostos së pronësisë me makinat me benzinë në SHBA pa subvencione”, shkruan Goldman Sachs.

Teknologjia kryesore e baterive sot bazohet në litium me kiminë e nikelit si bazë. Ato përbëjnë rreth 60 për qind të tregut. Pas kësaj vjen lloji më i lirë LFP, i cili përbën rreth 35 deri në 40 për qind të tregut.

E treta është teknologjia e re e baterive me jon natriumi, të cilat prodhohen në sasi shumë të vogla. Bateritë e sotme me bazë litiumi do të jenë më të mira, më të qëndrueshme dhe më të lira.

Në të ardhmen, Goldman Sachs parashikon që bateritë LFP do të rrisin pjesën e tyre të tregut.