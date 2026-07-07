Përballë Turqisë, Trump s’e dëgjon Izraelin: Nuk sanksionojmë një aleat!

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Presidenti i SHBA-së deklaroi se Uashingtoni nuk dëshiron të sanksionojë aleatët, ndërsa ai dhe homologu turk Erdogan u zotuan për thellimin e lidhjeve të mbrojtjes dhe zgjerimin e bashkëpunimit përpara Samitit të Liderëve të NATO-s në Ankara.
Trump tha se Uashingtoni do të heqë sanksionet ndaj Turqisë të vendosura në bazë të ligjit CAATSA dhe la të kuptohet se një vendim për mosmarrëveshjen e gjatë lidhur me avionët luftarakë F-35 është i pashmangshëm, ndërsa u takua me Erdogan në Ankara përpara Samitit të Liderëve të NATO-s.
“Ne do t’i heqim sanksionet,” u tha Trump gazetarëve përpara bisedimeve me dyer të mbyllura me Erdoganin të martën.
I pyetur specifikisht për sanksionet e CAATSA-s ndaj Turqisë, Trump u përgjigj: “SHBA do t’i heqë sanksionet”. “Nuk duam të sanksionojmë miqtë”, shtoi ai.
Avionët F-35
Duke iu kthyer programit F-35, Trump tha se kjo çështje do të adresohet gjatë vizitës. “Është një vendim që do ta marrim”, tha ai.
Erdogani u shpreh se mosmarrëveshja për avionët luftarakë të gjeneratës së pestë nuk është e re dhe është diskutuar në mënyrë të përsëritur me Uashingtonin. “Na janë premtuar pesë avionë”, tha presidenti turk, duke shtuar se pret që çështja të zhvillohet “në një rrjedhë pozitive” gjatë samitit të NATO-s.
Erdogani tha gjithashtu se beson se nga samiti i Ankarasë do të dalë një vendim i favorshëm për programin F-35, duke shtuar se Trump ka qëndruar vazhdimisht besnik ndaj angazhimeve të tij.
Trump preku gjithashtu programin turk të avionit luftarak autokton KAAN, duke thënë se Uashingtoni ka “një detyrim për të mirëmbajtur motorët”. Erdogani tha se Trump do të njoftojë “lajme të mira” në lidhje me mbështetjen e SHBA-së për bashkëpunimin për motorët e KAAN.
Tregtia, mbrojtja dhe siguria rajonale
Trump tha se bashkëpunimi ushtarak dhe tregtia do të zënë një vend kryesor në bisedimet e tij me Erdoganin. “Ne do të flasim për ushtrinë,” tha Trump. “Do të flasim për tregtinë.”
Presidenti amerikan lavdëroi lidershipin e Erdoganit, duke thënë se Turqia është bërë ushtarakisht “shumë e fortë” nën presidencën e tij. “Ju jeni një lider i respektuar në të gjithë botën,” i tha Trump Erdoganit, duke shtuar më vonë se ai ka “shumë respekt” për liderin turk dhe beson se lidhjet më të forta janë “në të mirë të të dy vendeve”.
Trump merr pjesë në samit për shkak të Erdoganit
Trump e përshkroi gjithashtu Erdoganin si “mikun tim” dhe tha se ishte zhgënjyer nga NATO në vitet e fundit, duke vënë në dukje se ndoshta nuk do të kishte marrë pjesë në samit nëse ai nuk do të organizohej në Turqi nën udhëheqjen e Erdoganit.
Erdogani i uroi mirëseardhjen Trumpit në Ankara, duke thënë se vizita “na ka dhënë forcë”. “Do të doja të theksoja veçanërisht rëndësinë e kësaj vizite,” tha ai.
Presidenti turk tha se dy liderët do të diskutojnë gjithashtu për luftën Rusi-Ukrainë, marrëdhëniet Iran-SHBA dhe përpjekjet për të arritur paqen në Gaza.
Erdogan tha se Ankaraja po punon për t’i vendosur marrëdhëniet mes Teheranit dhe Uashingtonit mbi një “bazë të qëndrueshme”, ndërkohë që vazhdon përpjekjet më të gjera për të promovuar paqen rajonale dhe globale. /Tesheshi