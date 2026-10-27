Përbërësi që gjendet në qepë dhe agrume pothuajse ndaloi lëvizjen e qelizave të kancerit të mushkërive

Studimi zbulon se kuercetina mund të pengojë shumimin dhe përhapjen e qelizave tumorale, duke hapur mundësi të reja kërkimore për trajtimin e kancerit të mushkërive
Një përbërës natyror që gjendet në ushqime të zakonshme, si qepa, agrumet dhe hikërrori, ka tërhequr vëmendjen e shkencëtarëve për shkak të ndikimit të tij të mundshëm në luftën kundër kancerit të mushkërive.
Studiuesit e Spitalit Universitar Erlangen, pranë Universitetit Friedrich-Alexander Erlangen-Nürnberg (FAU) në Gjermani, kanë zbuluar se kuercetina, një flavonoid bimor i njohur për vetitë anti-inflamatore dhe antioksiduese, mund të ngadalësojë ndjeshëm shumimin e qelizave kancerogjene dhe pothuajse të ndalojë lëvizjen e tyre në kushte laboratorike.
Rezultatet e studimit, të publikuar më 14 shtator 2026 në revistën shkencore Cell Death Discovery, sugjerojnë se kjo substancë mund të ndikojë njëkohësisht në disa mekanizma që mundësojnë zhvillimin dhe përparimin e tumorit.
Si ndikon kuercetina në qelizat e kancerit?
Ndryshe nga disa terapi të synuara kundër kancerit, që veprojnë mbi një molekulë të caktuar, kuercetina tregoi ndikim në disa procese biologjike njëkohësisht.
“Shumë barna kundër kancerit të mushkërive synojnë një molekulë të vetme. Kuercetina, përkundrazi, në eksperimentet tona veproi në disa pika njëkohësisht”, shpjegon prof. dr. Susetta Finotto, drejtuese e kërkimeve në fushën e pneumologjisë molekulare.
Shkencëtarët e testuan substancën në dy linja qelizore të kancerit të mushkërive, në mostra të indeve pulmonare të minjve dhe në modele eksperimentale me minj të gjallë.
Rezultatet treguan se kuercetina ngadalësonte ndarjen e qelizave tumorale dhe pengonte aftësinë e tyre për të lëvizur, një proces i rëndësishëm për përhapjen e kancerit në pjesë të tjera të organizmit.
“Sa më e lartë të ishte doza e kuercetinës, aq më pak qeliza kancerogjene lëviznin. Në përqendrimet më të larta, migrimi pothuajse u ndal plotësisht”, thekson Christine Carvalho, autorja kryesore e studimit.
Veprim i shumëfishtë kundër mekanizmave të tumorit
Analizat laboratorike zbuluan se kuercetina ndikonte në disa procese të rëndësishme për zhvillimin e kancerit.
Në njërën prej linjave qelizore të studiuara, ajo uli nivelet e proteinave EGFR dhe PD-L1. Proteina EGFR merr sinjalet që nxisin rritjen e qelizave, ndërsa PD-L1 mund t’u mundësojë qelizave kancerogjene t’i shmangen mbrojtjes së sistemit imunitar.
Kuercetina gjithashtu uli stresin oksidativ në një nga modelet qelizore, duke kufizuar ndikimin e molekulave reaktive të oksigjenit që mund të dëmtojnë qelizat.
Në mostrat e indeve pulmonare të minjve, studiuesit vërejtën edhe rritjen e interferonit alfa-2, një substancë sinjalizuese e përfshirë në mbrojtjen imunitare kundër tumoreve.
Një lidhje interesante mes zorrëve dhe mushkërive
Një tjetër gjetje lidhej me ndikimin e kuercetinës në mikrobiomën e zorrëve.
Te minjtë që morën këtë substancë, u shtua prania e baktereve që prodhojnë acide yndyrore me zinxhir të shkurtër. Këto molekula mund të kalojnë përmes qarkullimit të gjakut drejt mushkërive dhe të ndikojnë në mekanizmat që rregullojnë rritjen tumorale.
Sipas studiuesve, kjo sugjeron se ndikimi i kuercetinës mund të mos kufizohet vetëm në veprimin e drejtpërdrejtë mbi qelizat kancerogjene, por të përfshijë edhe ndërveprimin ndërmjet metabolizmit, mikrobiomës dhe sistemit imunitar.
A mund të ndihmojë kuercetina pacientët me kancer të mushkërive?
Megjithëse rezultatet janë premtuese, shkencëtarët theksojnë se kërkimet janë ende në fazë paraklinike.
Në eksperimentet me minj u vunë re tregues të një ngarkese më të ulët tumorale, por numri i kafshëve që zhvilluan tumore ishte i vogël. Prandaj, nevojiten studime shtesë për të konfirmuar këto rezultate.
Ende nuk është vërtetuar se kuercetina pengon metastazat te njerëzit, se mund të parandalojë kancerin e mushkërive apo se marrja e saj përmes ushqimit siguron të njëjtat përqendrime dhe efekte si ato të përdorura në laborator.
Sipas prof. Finotto, rezultatet sugjerojnë se një ushqyerje e pasur me kuercetinë mund të ketë potencial mbështetës gjatë trajtimit të sëmundjes, ndërsa ndikimi i mundshëm parandalues mbetet për t’u hulumtuar.
Për momentin, kuercetina nuk përbën trajtim të provuar kundër kancerit dhe suplementet e saj nuk duhet të përdoren si zëvendësim i terapive onkologjike.
Megjithatë, zbulimi i publikuar nga Universiteti Friedrich-Alexander Erlangen-Nürnberg më 20 tetor 2026 hap një drejtim të rëndësishëm për kërkimet mbi substancat natyrore që mund të plotësojnë strategjitë ekzistuese të trajtimit të kancerit të mushkërive.