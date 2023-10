Përditësimet e audios sjellin Auracast në Galaxy Buds2 Pro dhe televizorët Samsung

Veçoria e re Auracast është vetëm një shembull se si Samsung ndërlidh pajisjet dhe shërbimet dhe po ofron përvoja të reja për përdoruesit.

Samsung Electronics njoftoi përditësimet e reja softuerike të audios për pajisjet Galaxy Buds2 Pro dhe televizorët Samsung. Përditësimet zgjerojnë veçoritë LE Audio në televizorët Samsung me teknologjinë e transmetimit të audios Auracast, duke mundësuar transmetim të pasur dhe kompleks nëpërmjet pajisjeve me Bluetooth.

LE Audio, një standard i avancuar audio Bluetooth, zgjeron spektrin e përvojave audio për të ofruar tinguj më kompleks dhe më të pasur që shkojnë përtej ofrimit të muzikës, por gjithashtu i lejon përdoruesit të ndajnë tingullin me të tjerët ashtu siç e përjetojnë ata. Si një pionier i teknologjive inovative, Samsung ka përdorur veçori të reja të bazuara në LE Audio që përmirësojnë më tej përvojat e tingujve, duke përfshirë regjistrimin audio 360, duke u mundësuar përdoruesve të smartfonëve Galaxy të mos humbasin asnjë tingull në videot e tyre, pikërisht ashtu siç e dëgjojnë pa pasur nevojë për pajisje profesionale.

Tashmë, me teknologjinë e transmetimit të audios Auracast për Galaxy Buds2 Pro dhe Samsung Neo QLED 8K dhe MICRO LED të vitit 2023, Samsung përsëri zgjeron përvojat e ndërlidhura përtej pajisjeve celulare te pajisjet shtëpiake, nëpërmjet përditësimeve softuerike, duke filluar nga ky shtator. Me Auracast, përdoruesit mund ta kthejnë pajisjen e tyre në një stacion radioje të përbashkët që mund të transmetohet nëpër pajisjet e ndërlidhura. Duke përdorur LE Audio-në e re, ai i lejon përdoruesit të lidhin grupe të shumta Buds me një TV, ndërsa përdoruesit mund të lidhnin vetëm një maksimum prej dy pajisjeve më parë. Auracast ofron një sërë mundësish të përdorimit të aplikacioneve të pajisjeve – nga dëgjimi i shtuar ose ndihmës në një teatër ose sallë leksionesh për ata që duan të dëgjojnë më mirë, tek ndarja e një liste dëgjimi nga telefoni juaj inteligjent ndërsa jeni duke vrapuar me miqtë, apo më shumë. Gjithashtu, ofrimi i disa lloje gjuhësh pa pajisje përkthimi, ofrojnë interpretime të ndryshme gjuhësore përmes kanaleve të ndryshme.

“Si një inovator në një gamë të gjerë pajisjesh elektronike – nga telefonat inteligjentë te pajisjet si televizorët apo dhe pajisjet shtëpiake – ne në Samsung jemi në një pozicion unik për të përfituar nga mundësitë e përvojave më të qetë dhe të zgjeruara,” tha Junho Park, Zv. i Ekipit të Planifikimit të Produkteve të Galaxy Ecosystem, MX Business në Samsung Electronics. “LE Audio është një shembull i përsosur që tregon përkushtimin tonë ndaj përvojave të lidhura në të gjithë bibliotekën tonë të pajisjeve dhe se si Samsung po prezanton aftësi dhe teknologji të reja që i bashkojnë të gjitha.”

Veçoria e re Auracast është vetëm një shembull se si Samsung ndërlidh pajisjet dhe shërbimet dhe po ofron përvoja të reja për përdoruesit. Zbuloni më shumë të dhëna interesante rreth përvojave të Samsung, të cilat u prezantuan gjithashtu në eventin IFA në Berlin, këtë shtator.