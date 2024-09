Përditësimi One UI 6.1.1 vjen tek seritë Galaxy S23 dhe Tab S9

Tani Samsung po e dërgon tek modelet Galaxy S23, Galaxy Tab S9 dhe telefonët me ekran me palosje të gjeneratës së kaluar.

Pasi e lançoi për telefonët me ekrane me palosje në Korrik, Samsung filloi lançimin e One UI 6.1.1 për të përditësuar pajisjet e vjetra. Por nga dita e sotme Samsung hapi “portat” e këtij përditësimi për disa modele të tjera Galaxy.

One UI 6.1.1 është ndërtuar mbi Android 14 dhe sjell fuqitë e reja AI për më shumë pajisje Galaxy. Samsung lançoi këtë përditësim në Galaxy Z Fold 6 dhe Galaxy Z Flip 6 në Korrik me premtimin se do ta ofronte së shpejti për smartfonët dhe tabletët e mbarë linjës.

Javën e kaluar Samsung njoftoi zgjerimin e përditësimit në Galaxy S24. Tani Samsung po e dërgon tek modelet Galaxy S23, Galaxy Tab S9 dhe telefonët me ekran me palosje të gjeneratës së kaluar.

Aktualisht pajisjet Galaxy të radhës që po marrin One UI 6.1.1 janë:

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9 Ultra

Ky version mban përditësimet më të fundit të sigurisë së muajit Shtator.