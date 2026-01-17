​Përdorimi i insulinës për herë të parë në trajtimin e diabetit në njerëz

Mjekët në spitalin e Torontos në Kanada, më 11 janar të vitit 1922, për herë të parë përdorin insulinën për trajtimin e diabetit në njerëz.
Para vitit 1922, personat me diabet të tipit 1 nuk jetonin më shumë se 1 deri 2 vjet.
Edhe pse nuk kuron diabetin, insulina është një nga zbulimet më të mëdha në mjekësi, e cilësuar si mrekulli – njerëzit me diabet në gjendje të rëndë, me vetëm pak ditë për të jetuar, falë insulinës, shpëtuan dhe u kthyen në jetë normale.
Insulina u zhvillua në laboratorin e universitetit të Torontos. Katër mjekë e laborantë u morrën me këtë punë, por në vitin 1923 vetëm dy mjekët u nderuan me çmimin Nobel për mjekësi; dhe mjekët, personalisht, vendosën ta ndanin shpërblimin Nobel me dy laborantët e tyre.