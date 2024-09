Përdoruesit e Gmail në Android tashmë mund të bisedojnë me Gemini për e-mail-et e tyre

Quajtur Gmail Q&A, përdoruesit mund të aksesojnë Gemini në Gmail përmes tij sikur të ishte një asistent personal që mund të lexojë tërë postën elektronike.

Përdoruesit e Gmail në pajisjet Android tashmë mund të komunikojnë drejtpërdrejtë me asistentin AI të Google, Gemini, në lidhje me e-mail-et e tyre në aplikacionin Gmail.

Funksionaliteti i ri u lançua ditën e Enjte për përdoruesit me pagesë të Gemini ndërsa sipas postimit në blog së shpejti do të vijë edhe në iOS.

Quajtur Gmail Q&A, përdoruesit mund të aksesojnë Gemini në Gmail përmes tij sikur të ishte një asistent personal që mund të lexojë tërë postën elektronike.

Google thotë se mund ti kërkoni të krijojë një përmbledhje të e-mail-eve. Sigurisht duhet të jeni të kujdesshëm ndaj halucinacioneve që prekin edhe modelet më të mira AI.

Tradicionalisht nëse keni pasur nevojë të zbuloni një informacion në Gmail, shiriti i kërkimit ka qenë zgjidhja e vetme. Normalisht ky funksion nuk do të shkojë askund por në aplikacion do të vini re një buton të ri Gemini ngjitur me të.

Aktualisht Gmail Q&A ka qasje vetëm në e-mail-et e përdoruesve por me kalimin e kohës do të ketë edhe në Drive. Mbetet për tu parë nëse opsioni do të ofrohet edhe për përdoruesit pa pagesë edhe pse sinjalet nuk ishin shumë pozitive.