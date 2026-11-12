Perëndimi, pa shtyllë kurrizore përballë katastrofës së re në Gaza!

Përmbytjet dhe i ftohti, po kthehen në një tjetër armë kundër palestinezëve
Përmbytjet që kanë përfshirë kampet e palestinezëve të zhvendosur në Gaza ditët e fundit, nuk janë thjesht pasojë e motit të keq, por pjesë e një krize humanitare të rënduar nga kufizimi i qëllimshëm i ndihmave.
Ndërsa mijëra familje përpiqen të mbijetojnë mes ujit, të ftohtit dhe mungesës së strehimit, Izraeli vazhdon të pengojë hyrjen e furnizimeve jetike, ndërsa vendet perëndimore mbeten pa vullnetin politik për ta ndalur këtë situatë.
Ky është thelbi i analizës së fundit të David Hearst në Middle East Eye. Sipas të dhënave të Kombeve të Bashkuara, rreth 1,4 milionë palestinezë, ose 65 për qind e popullsisë së Gazës, jetojnë në kushte të tilla.
Shumë prej tyre kanë humbur edhe strehimet e improvizuara nga reshjet dhe erërat e forta. Hearst sjell dëshminë e Nahla al-Majdoub, një grua 48-vjeçare e plagosur nga bombardimet, e cila jeton me dhimbje të vazhdueshme dhe nuk arrin të sigurojë as ilaçet e nevojshme për veten dhe vajzën e saj shtatëvjeçare, që vuan nga diabeti.
Pas shkatërrimit të tendës, ëndrra më e madhe e familjes është të ketë një strehë që mund t’i mbrojë nga shiu dhe të ftohtit. Një tjetër dëshmi është ajo e Mansour al-Saknit, një shitës i dikurshëm gazetash, i cili tani jeton me gruan dhe katër fëmijët në një strehim të improvizuar mbi çatinë e një ndërtese.
Paratë që kishte mbledhur për syzet e vajzës i përdori për të blerë dru, me qëllim përforcimin e strehës. “Duam të jetojmë. Nuk duam të vdesim nga bombardimet apo nga të ftohtit. Mjaft. Kini mëshirë për ne!”, është apeli i tij, i cituar nga Middle East Eye.
Por ndërsa palestinezët përballen me një katastrofë humanitare, bombardimet vazhdojnë edhe ndaj objekteve mjekësore. Mëngjesin e sotëm, një sulm ajror izraelit goditi kompleksin spitalor Nasser në Khan Younis, në jug të Gazës, duke vrarë gjashtë palestinezë dhe plagosur më shumë se 20 të tjerë, sipas Mbrojtjes Civile palestineze.
Goditja preku një ndërtesë brenda kompleksit dhe shkaktoi dëme të konsiderueshme në repartet e kujdesit intensiv dhe kirurgjisë. Ushtria izraelite deklaroi se kishte shënjestruar një drejtues të Hamasit dhe militantë të tjerë, por nuk paraqiti prova për pretendimin e saj.
Ky sulm brutal, e bën edhe më të prekshme kontradiktën mes pretendimeve për armëpushim dhe realitetit në terren. Sipas Hearst, kriza rëndohet edhe nga pengesat që Izraeli u vendos organizatave humanitare.
Autoritetet izraelite kanë ndaluar veprimtarinë e 37 organizatave ndërkombëtare, mes tyre Këshillit Norvegjez për Refugjatët, Mjekëve pa Kufij dhe Oxfam-it, ndërsa vazhdojnë të kufizojnë hyrjen e personelit dhe furnizimeve.
Koordinatori humanitar të OKB-së raporton se 150.000 tenda të ngarkuara me ndihma kanë mbetur jashtë Gazës, ndërkohë që kanë mbaruar rezervat e materialeve për strehim. Izraeli e kushtëzon hyrjen e ndihmave me çarmatimin e Hamasit.
Autori e zgjeron kritikën edhe ndaj Perëndimit, duke argumentuar se përgjegjësia nuk kufizohet vetëm te qeveria izraelite. Në SHBA, senatori demokrat Chuck Schumer vazhdon të kundërshtojë cilësimin e veprimeve izraelite si gjenocid, ndërsa politika amerikane mbetet e lidhur me një traditë dypartiake të ndërhyrjeve ushtarake në Lindjen e Mesme.
Hearst përmend gjithashtu Boston Consulting Group, e cila kishte marrë pjesë në ngritjen e Fondacionit Humanitar të Gazës, të përfshirë në shpërndarjen e ndihmave në kushtet ku palestinezët janë qëlluar nga ushtarë izraelitë dhe kontraktorë amerikanë.
Kompania kishte hartuar gjithashtu skenarë për zhvendosjen e qindra mijëra banorëve të Gazës. Në Britani, autori vë në pikëpyetje seriozitetin e politikës së shpallur nga ministri i Jashtëm Ed Miliband për vendosjen e sanksioneve ndaj Izraelit.
Ndërsa zbatimi i tyre mund të kërkojë deri në nëntë muaj, qeveria britanike ka vijuar të japë kontrata publike me vlerë 10.7 milionë paund për kompani të lidhura me vendbanimet e paligjshme izraelite në Bregun Perëndimor.
Në përfundim, Hearst vëren se ndikimi politik i Izraelit në Uashington, Londër dhe kryeqytetet evropiane mbetet i konsiderueshëm, ndërsa deklaratat për sanksione dhe respektimin e së drejtës ndërkombëtare nuk shoqërohen me masa konkrete.
Ai kritikon gjithashtu qëndrimin e kancelarit gjerman Friedrich Merz, i cili ka riafirmuar mbështetjen për Izraelin, pavarësisht situatës së palestinezëve.
Mesazhi i Hearst është se mosveprimi nuk përbën neutralitet. Ata që nuk përpiqen aktivisht të ndalin katastrofën, bëhen pjesë e përgjegjësisë për të. Ndërkohë, ndërsa qeveritë perëndimore vazhdojnë përllogaritjet diplomatike dhe politike, në Gaza foshnjat po ngrijnë nga të ftohtit… \tesheshi