Përfaqësuesit e OVL-UÇK takohen me eurodeputetin Lukas Mandl në Strasburg

Në ambientet e Parlamentit Evropian në Strasburg është zhvilluar një takim mes përfaqësuesve të Organizatës së Veteranëve të Luftës së UÇK-së dhe eurodeputetit austriak Lukas Mandl.
Kryetari i OVL-UÇK-së, Hysni Gucati, dhe nënkryetari Gazmend Syla, paraqitën shqetësimet e tyre lidhur me zhvillimet në Gjykatën Speciale, duke theksuar rëndësinë e mbrojtjes së dinjitetit të luftës çlirimtare dhe vlerave mbi të cilat është ngritur shteti i Kosovës.
Eurodeputeti Mandl, i njohur për mbështetjen e vazhdueshme ndaj Kosovës, u informua nga përfaqësuesit e OVL-UÇK-së rreth kërkesave dhe qëndrimeve të tyre, duke u zotuar se do t’i përcjellë ato tek kolegët e tij në Parlamentin Evropian dhe institucionet e vendit të tij.
Ky takim u vlerësua nga OVL-UÇK si një hap i rëndësishëm në kuadër të përpjekjeve për sensibilizimin e opinionit ndërkombëtar dhe ndërtimin e partneriteteve në mbrojtje të së vërtetës dhe drejtësisë.
“Z. Mandl i dëgjoi me vëmendje dhe mirëkuptim qëndrimet tona, për çka e falënderojmë sinqerisht. E lutem qe ta përcjellë këtë mesazh tek kolegët e tij në Parlamentin Evropian dhe në institucionet përkatëse të shtetit të tij, duke i dhënë kështu zë dhe mbështetje kauzës sonë të drejtë. Ky takim përbën një hap domethënës në kuadër të përpjekjeve tona për të sensibilizuar opinionin ndërkombëtar dhe për të ndërtuar partneritete të qëndrueshme në mbrojtje të së vërtetës dhe drejtësisë”, thuhet në njoftim.