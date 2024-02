Përfundon greva: Punëtorët teknik të shkollave dhe Komuna e Prishtinës arrijnë marrëveshje

Ushtruesja e Detyrës së Drejtorisë së Arsimit, Jehona Lushtaku, është takuar sot me Kryetarin e Sindikatës së Punëtorëve të Sektorit Privat, Jusuf Azemi.

Njoftimi i plotë:

Nënkryetarja e Kryeqytetit dhe U.D e detyrës së Drejtores së Drejtorisë së Arsimit, znj. Jehona Lushaku sot gjatë ditës u takua me Kryetarin e Sindikatës të Punëtorëve të Sektorit Privat, z. Jusuf Azemi, me të cilin diskutuan për grevën e punëtorëve tenik të mirëmbajtjes të objekteve shkollore në kryeqytet.

Nënkryetarja Lushaku dëgjoi me kujdes kërkesat dhe nevojat e punëtorëve teknik të prezantuara nga Kryetari i Sindikatës, z.Jusuf Azemi, për të cilat tha se do të trajtohen menjëherë.

Palët gjatë takimit arritën marrëveshje.

Si rezultat i kësaj marrëveshjeje, është vendosur që greva e punëtorëve të mirëmbajtjes të ndërpritet, duke lejuar që shkollat të funksionojnë normalisht dhe të sigurojnë një mjedis të sigurt dhe të pastër për nxënësit e kryeqytetit. Nënkryetarja e Kryeqytetit dhe Kryetari i Sindikatës shprehin falënderimin e tyre për të gjithë punëtorët për durimin dhe angazhimin e tyre gjatë kësaj periudhe të sfidave.

“Me urgjencë kam trajtuar çështjen e grevës së punëtorëve teknik në objektet shkollore të Kryeqytetit. Me këtë rast pas takimit me kryetarin e Sindikatës së Punëtorëve të Sektorit Privat, z. Jusuf Azemi, u pajtuam për ndërpreje të grevës nga nesër meqë kërkesa e tyre është plotësuar. U dakorduam që të plotësohen kushtet e kërkuara, ku përfshihet rritja e pagave” – deklaroi nënkryetarja Lushaku.

Kjo rritje e pagave është një përgjigje konkrete ndaj kërkesave të tyre dhe një shprehje e vlerësimit të punës së tyre të palodhur dhe të rëndësishme për mirëmbajtjen e ambienteve shkollore.

Kjo marrëveshje tregon përmirësimin e dialogut social dhe në forcimin e bashkëpunimit ndërmjet qeverisjes lokale dhe punëtorëve.

Po ashtu me z. Azemi, nënkryetarja u dakordua që gjatë javës të takojë punëtorët teknik të shkollave në kryeqytet.